Malinský řídil výhru Liberce: Taková dělovka tam musela spadnout | iSport.cz

Vydřená výhra, že? Jaký to byl zápas?

„Strašně unavující. Šli jsme do vedení a pak jsme se dlouho trápili. Myslím, že poté měla mírnou převahu Boleslav. Po gólu na 2:0 jsme si mysleli, že to bude klidnější, ale v závěru jsme si nechali dát hloupý gól. Nakonec si však vezeme domů tři body, což je super.“

Při prvním gólu jste po rychlé akci našel Romana Potočného. Cvičíte tyhle situace?

„Budeme říkat, že to byla secvičená akce. Na konci tréninku si takhle vždycky centrujeme a hrajeme to v rámci soutěže. Potok (Potočný) tam vyplaval a pěkně to uklidil. Paráda.“

Na tréninku to ve dvojici cvičíte právě s Potočným?

„Ne, ve dvojici chodím s Honzou Pázlerem, ale oba to jsou víceméně stejní zabijáci.“

Druhou branku jste vstřelil sám. Nemyslel jste si, že brankář Šeda už vaši střelu chytil?

„Nabíhali jsme tam s Péšou (Pešek), on mi to na poslední chvíli pustil, balon byl ve vzduchu a já se ho snažil jen trefit. Asi to byla taková dělovka, že to tam muselo spadnout. Za gól jsem strašně rád.“

Bylo to utkání o šesté místo v tabulce. Jak moc vám tahle výhra pomůže?

„Ve hře je ještě šest bodů. Když teď nezvládneme domácí zápas se Slováckem, jsou nám tyhle body k ničemu. Určitě teď budeme chtít příští zápas zvládnout.“

Je pro váš tým důležité být v první šestce?

„Každý zápas chceme vyhrát, chceme být co nejvýš, takže určitě.“

Nekalkulujete, že by mohlo být výhodnější být v prostřední skupině?

„Vůbec nekalkulujeme.“

Proti Boleslavi má Liberec z posledních zápasů pozitivní bilanci. Vnímal jste to?

„Myslím, že právě na boleslavských stránkách jsem četl, že vzájemná bilance je příznivější pro nás. Věděl jsem to, ale nezaměřovali jsme se na to. Zápas tady jsme chtěli zkrátka zvládnout, a to se nám povedlo.“