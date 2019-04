Kde jsou ty m**ky pražský, řval Šádek. Zaplatí stejnou pokutu jako Kučera | iSport.cz

Šádek použil vulgarity 19. května při oslavách plzeňského titulu. Když přijel na tamní náměstí Republiky na tanku, spustil: "Kde jsou ty m**dky pražský? Ať jdou do hajzlu. Plzeň je hlavní město České republiky fotbalu, tak to je a tak to bude!"

O dva dny později se omluvil a uvedl, že se nechal unést atmosférou a nevhodná slova pronesl ve velkých emocích. Představitelům Sparty a Slavie se prý plzeňský funkcionář omluvil osobně.

Etická komise přesto v lednu oznámila, že se případem bude zabývat od konce února. Za porušení paragrafu 59 disciplinárního řádu Šádkovi hrozila důtka, zákaz činnosti až na dva roky, fotbalově prospěšná činnost, vyloučení z FAČR či pokuta až do výše 500 tisíc korun.

Za znevážení jména fotbalu byl potrestán například i záložník Teplic Tomáš Kučera, který se v rapovém klipu vulgárně vyjadřoval o Spartě nebo místopředsedovi FAČR Romanu Berbrovi. Od etické komise dostal Kučera loni v prosinci pokutu 60 tisíc korun, kterou mu odvolací komise v únoru snížila na 40 tisíc.

