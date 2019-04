Straka se vrací na Spartu: fanoušci lynč nechystají. Nezajímá nás, tvrdí | iSport.cz

Když se v říjnu roku 2011 rozhodl přijmout nabídku Slavie, způsobil v tuzemském fotbale pořádný poprask. František Straka to schytal od fanoušků sešívaných, svou nevoli dali jasně najevo i sparťané, kteří to od muže, jenž se vždy zaklínal láskou k rudému klubu, brali jako zradu.

„I jejich reakce mi daly zabrat. Pomalovali mi barák a tak dále, ale to je pryč. Doufám, že když se teď na Spartu po letech vrátím s Karvinou, bude to fajn,“ vyjádřil Straka skromnou prosbu před nedělní bitvou v Generali Areně.

Jeho slova s velkou pravděpodobností zůstanou vyslyšena. Sparťanský kotel se totiž na návrat ostříleného trenéra nijak zvlášť nechystá. „Straka je nám jedno, nezajímá nás. Někteří na něj maximálně budou řvát, žádné organizované choreo nebo transparenty ale nechystáme,“ řekl iSport.cz jeden z členů tvrdého fanouškovského jádra Sparty, který si nepřál být jmenován.

Lze předpokládat, že nějaký ten pískot směrem ke kouči hostů přilétne, zápas by se ale měl na rozdíl od toho pohárového v Edenu obejít bez nechutností a vyloženě osobních invektiv. „Když člověk tolik let odehraje na Spartě, tak ten návrat samozřejmě vnímá. Když jsem se třeba jako trenér vracel do Sparty v roce 2004, tak tam visel plakát: Franz willkommen zu hause aus Deutsch. Bylo vidět, jak mě sparťani berou,“ zavzpomínal Straka.

Něčeho takového se v neděli určitě nedočká. Ostatně, žádné vřelé přivítání ani očekávat nemůže. Sparťané v něm pořád vidí někoho, kdo před více než sedmi let zradil. Čas ale podle všeho tu největší žášť odvál a duel by tak měl proběhnout bez výraznějších excesů.

