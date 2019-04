Šašek a král? Zapalač choreo Baníku nevnímal: Soustředil jsem se na hru | iSport.cz

„Choreo jsem neviděl, protože jsem se soustředil na hru,“ reagoval opavský záložník Petr Zapalač. „Možná si ho pustím ze záznamu... Věděli jsme, že tady je skvělá atmosféra. Jak naši fanoušci, tak baníkovští fanoušci, jsou nejlepší v republice.“

Kde jste zápas v Ostravě ztratili?

„Připadalo mi, že jsme zaspali začátek. Měli jsme špatný pohyb, žádnou mezihru. Všechno jsme kopali na Smolíka (Tomáš Smolu), na něj tam byli dva hráči, neměli jsme ani odražené balony. Prospali jsme první poločas. Druhý jsme začali trošku aktivně, ale nevytvořili jsme si žádnou větší šanci. Baník pak vyrovnal tempo a v závěru rozhodl.“

Baník vás ubránil? Nebo to bylo o vás a vaší hře?

„Vždycky je to hlavně o nás. Neměli jsme pohyb ve středu hřiště, ani na krajích. Obránci to nakopávali na Smolíka, neměli jsme žádnou mezihru. Záložní řada vůbec nefungovala.“

Baník vás do hry ve středu pole nepustil?

„Samozřejmě, Baník hrál dobře, hlídal si naše strany, hlídal si odražené balony, to bylo nejdůležitější. Snažili jsme se, ale nedostali jsme se tam. Baník to dobře hlídal.“

Smola měl hromadu soubojů hlavně se Stronatim, tohle bylo klíčové?

„Přesně tak. On sváděl hodně soubojů, dokonce je i vyhrával, ale problém byl v tom, že odražený balon měli na nohách Baníkovci. A my pořád honili balon. Stronati hrál dobře. Řekli jsme si, že musíme hrát aktivně, vstoupili jsme do druhého poločasu dobře, ale nebyla tam žádná šance. Jen standardky a ani z nich jsme neohrozili bránu.“

Rohů jste přitom měli hodně...

„Měli, věděli jsme, že jsme silní ze standardek, dávali jsme z nich hodně gólů. Připravovali jsme se na to, ale nedostali jsme se k hlavičce. Baník to dobře bránil, Naopak jsme ze standardky gól dostali. Stejně jako minule. Pořád si to říkáme a zase tam zaběhl Diop mezi dva hráče, nepokryli jsme to. Škoda, protože Baník si v prvním poločase vytvořil dvě šance až ke konci poločasu, jinak se tam nedostal. Naše velká chyba, že jsme zase dostali gól ze standardky.

Stále ovšem bojujete o desítku, jak to vnímáte?

„Budeme bojovat až do konce. Sparta nás teď čeká doma, další těžký tým.“

V neděli doma prohrála s předposlední Karvinou 1:3...

„Jo? Tak to je překvapení. Chtěli bychom se do desítky dostat, aby byla sezona daleko jednodušší.“

