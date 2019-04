Bohemians odčarovali Ďolíček. Už nedýcháme brčkem, radoval se Hašek | iSport.cz

Sníte ještě o desátém místě?

„Víme, že ta možnost existuje a do zápasu na Slovácku půjdeme s touhou po vítězství. Nemáme to jen ve svých rukách, ale budeme šťastní, pokud tam uhrajeme nějaké body. Budou se hodit za každé situace, i ve skupině o záchranu.“

Ulevilo se vám, když jste ustřihli černou domácí šňůru a porazili Jablonec?

„V základní části to byla naše poslední šance zvítězit doma v Ďolíčku. Naposledy jsme vyhráli hned v prvním utkání se Slováckem, tak jsme si říkali, že by bylo hezké to orámovat v posledním. Těch třináct domácích zápasů bez vítězství nás bude strašit a mě jako trenéra nejvíc, ovšem teď jsem rád, že se nám povedlo vyhrát proti tak silnému soupeři.“

Gól jste vstřelili už v patnácté minutě, ale postupně jste přestali být výrazní a dostávali jste se pod tlak. Nebál jste se o vítězství?

„Upřímně, dneska jsme na tom běžecky nebyli tak dobře jako v Plzni nebo Teplicích. Byl to pro nás těžký zápas, Jablonec byl silný na míči i běžecky a v první půli zlobil ze standardek. Další šance měl až v závěru, kdy jsme zápas spolu s našimi fanoušky ubojovali na tři body. Mohli jsme přidat gól na 2:0, ale nestalo se a bylo to napínavé až do konce.“

Co se muselo sejít, abyste po tak dlouhé době v lize doma v Ďolíčku vyhráli?

„Doma se nám dlouho stávalo, že jsme si sice vypracovali šance, ale neproměnili je. Teď to vyšlo, navíc tam byly další nadějné příležitosti Vaníčka a Vacka. Mrzí mě situace v útoku, Nečas nedohrál kvůli zlomenému nosu. Plusem je nula vzadu, což není shoda okolností, ale důsledek způsobu hry po jarním přechodu na rozestavení 3-5-2. Pořád nemáme vyhráno, i když jsme na tom líp než zkraje jara, kdy jsme byli čtrnáctí a dýchali jen brčkem.“

Po neděli máte ještě jeden důvod k oslavě: váš nejstarší syn Martin vstřelil svůj první ligový gól za Spartu. Bude doma oslava?

„Budeme slavit jen vítězství Bohemky. Pro Spartu je porážka s Karvinou průšvih a pro nás taky, počítalo se spíš s prohrou předposlední Karviné. Za Martinův gól jsem rád, ale lepší by bylo, kdyby dal čtyři a Sparta vyhrála.“

Už ve středu vás v Ostravě čeká semifinále MOL Cupu s Baníkem. Těšíte se na další velký zápas?

„Každé jarní utkání je pro nás něco jako play off – a semifinále poháru nebude výjimka. Je to pro nás skvělá šance přiblížit se evropským pohárům. Zažil jsem je kdysi na Spartě, a kdyby se to povedlo i s Bohemkou, byl by to extrabuřt. Naši fanoušci sní pohárový sen a hráči taky, v Evropě jich hrálo minimum. Půjdeme do toho s pokorou i vírou ve svoje schopnosti.“

