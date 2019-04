Trpišovský: Zlín je moje černá můra. Únava? Šancí jsme měli dost | iSport.cz

Jak vám je?

„Jsme zklamaní, že jsme prohráli a nedali ani gól.“

Proč k tomu došlo?

„V prvním poločase jsme byli všude o krok později. Nemohli jsme se dostat do svojí hry. Zlín nás dobře dostupoval, byl živější. Přesto jsme si vypracovali dvě dobré šance, bohužel jsme je neproměnili. Ve druhém boj na hřišti pokračoval a soupeř dal gól z krásné střely. Pak jsme se snažili vytvořit si nějaký tlak, změnili jsme rozestavení. Kromě Škoďákovi šance to k ničemu moc nevedlo. Zlín jednogólové vítězství ubránil.“

Jaký vliv měl na zápas náročný program?

„Na výkon asi měl, na výsledek ne. Šancí jsme měli dost. Někteří hráči jako Bořil a spol. do toho sice dali všechno, ale bylo vidět, že nemají tu dynamiku a rychlost. Náš výkon nebyl dobrej. Je to o proměňování příležitostí. Proti Spartě i Zlínu jsme dali dohromady jen jeden gól a to z rohu. Je to jenom o produktivitě.“

Ve Zlíně vám to nejde, co?

„Budu se opakovat. Je to krásné město, zlínským hokejistům fandím. Ve druhé lize jsme tady se Žižkovem asi dvakrát vyhráli, ale v první, pokud se nepletu, se mi to s žádným týmem nepovedlo ani jednou. Fotbalově je to tady pro mě černá můra. Zlín hrál důrazně, na krev, účelný fotbal. Ale s tím musíme počítat a nějakou šanci proměnit.“

Byl tým zcela koncentrován na utkání?

„V koncentraci určitě problém nebyl. Kluci si dokonce včera při cestě nechali v autobuse pustit zápas Zlína. Chystali jsme se maximálně. Příprava byla stejná jako vždycky, měli jsme na to osmačtyřicet hodin. Víme, o co hrajeme.“

Protivník byl v krizi. Kalkulovali jste s tím?

„Tohle právě tomu týmu vyhovuje. Nedaří se mu a nemá co ztratit. Přijede velký favorit a vy cítíte, že to můžete zlomit. Když prohrajete, v uvozovkách se nic neděje. Kolikrát se pak tomu týmu hraje líp, než kdyby měl dosáhnout nějakého povinného vítězství.“

Ztratily Plzeň i Sparta. Bolí potom tahle porážka míň?

„Vůbec ne. Je to porážka a my si svoje zápasy chceme uhrát.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 60. Džafić Hosté: Sestavy Domácí: Rakovan – Li. Holík, Hnaníček, P. Buchta, Gajić, Bartošák – Džafić (90+2. Bačo), Hlinka, Jiráček (C) – Vyhnal (86. Jakubov), Poznar (72. Železník). Hosté: O. Kolář – Bořil, Kúdela, Ngadeu, Zelený (81. Olayinka) – T. Souček, Traoré – A. Baluta (61. Masopust), Hušbauer, Stoch (68. Van Buren) – Milan Škoda (C). Náhradníci Domácí: Dostál, Železník, Jakubov, Matejov, Podio, Bačo, Slaměna Hosté: Kovář, Olayinka, Van Buren, Deli, Masopust, Vlček, Král Karty Domácí: Vyhnal, Poznar, Rakovan, P. Buchta Hosté: Milan Škoda Rozhodčí P.Královec – T. Mokrusch, K. Hájek Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 5672 diváků

