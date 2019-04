Ligové počty: kdo v posledním kole zaútočí na skupinu o titul či EL? | iSport.cz

Jasno je v čele a na dně, jinak toho zbývá ve fotbalové FORTUNA:LIZE v posledním kole ještě spousta na dořešení. Liberec bude v neděli hájit pozici ve skupině o titul na dálku před Olomoucí, hodně zajímavý bude i souboj o účast ve skupině o Evropskou ligu - o poslední místo si to rozdají Teplice, Opava, Bohemians a Slovácko. Podívejte se, jaké jsou možnosti!

Olomouc i Bohemians jsou týmy, kterým půjde v posledním kole o posun do lepší skupiny... • FOTO: Beranek / Sport

Skupina o Evropskou ligu

Jistí účastníci (2/4): Mladá Boleslav (7., 8., nebo 9.), Zlín (7., 8., nebo 9.)

Kdo je ve hře: Jeden z dvojice Liberec a Olomouc, přičemž lepší z nich postoupí do skupiny o titul. O 10. místo si to rozdají Teplice, Opava, Bohemians a Slovácko. Teplice získají jistotu, pokud porazí doma Příbram. Pokud Teplice remizují nebo prohrají, můžou se na 36 bodech potkat dva až tři týmy (pak rozhodují vzájemné zápasy, případně skóre), a to v těchto variantách:

Teplice, Opava. O EL si zahraje Opava.

Teplice, Bohemians. Rozhodne skóre, nyní +2 pro Teplice.

Teplice, Slovácko. Rozhodne skóre, nyní +3 pro Teplice.

Opava, Bohemians. Na 10. místě skončí Bohemians.

Opava, Slovácko. Lépe pro Opavu.

Teplice, Opava, Bohemians. Minitabulka mluví pro Bohemians.

Teplice, Opava, Slovácko. Z minitabulky vyjde vítězně Opava.