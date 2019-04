Kozák jako Drulák. Třetí penalta se kope doprostřed, tvrdí bývalý kanonýr | iSport.cz

Nespekulovat. Střelec musí být na devadesát procent předem rozhodnutý, kam penaltu kopne. Při první, druhé i třetí. Bývalý vynikající kanonýr Radek Drulák ví o pokutových kopech své. Jednou i on proměnil tři v jednom utkání. A když se někdy rozhodoval na poslední chvíli, nedopadlo to většinou dobře.

Jak těžké je pro střelce, když má v jednom zápase kopat tři penalty?

„Ta situace se samozřejmě odvíjí od stavu. Čím těsnější stav je, tím horší to pro střelce je. Ale v podstatě při každé penaltě vám buší srdce, je to kdo s koho. Brankář má velkou psychickou výhodu, od něj nikdo moc nečeká, že ji chytí. Naopak od kopajícího se čeká gól. Nemám rád řeči o tom, jak někdo nemůže dát penaltu. Přál bych každému, ať si to jde vyzkoušet.“

Libor Kozák je proti Slovácku všechny tři proměnil suverénně, že?

„Ano. Brankář šel pokaždé na jinou stranu, tak to má být. Každý, kdo kope penalty, se v tom musí trochu vyznat.“