DEBATA SPORTU: Bude pohárové derby jiné? Jak se rodí talenty Sparty? | iSport.cz

Ve 28. kole FORTUNA:LIGY bylo derby spíše bitvou, než přehlídkou fotbalové krásy. Nakonec se rivalové rozešli smírně 1:1. Dnes je ale čeká lítý boj o postup do finále poháru. Remíza nestačí, jeden tým odejde jako poražený, druhý zase jako vítěz. „Bude to jiný zápas v tom, že o něco skutečně půjde. Kdo vyhraje pohár, půjde do základní skupiny Evropské ligy a třeba pro Spartu je tohle snazší cesta, než přes předkola,“ míní Jakub Dvořák. „Myslím si, že to bude jiné i v tom, že Slavia podle mě postaví sestavu, se kterou uspěla v Evropské lize. Zároveň Sparta nemůže vyčkávat, musí zápas vyhrát, není žádná odveta, takže i proto si myslím, že se dočkáme více fotbalu.“

Co si Slavia a Sparta mohly vzít z posledního vzájemného střetnutí, které se odehrálo 14. dubna? „Mohou se poučit. Zápas byl spíše válkou, než fotbalem. Sparta vsadila na zbraně, jako je agresivita, protože fotbalových zbraní má méně, než Slavia a hra „sešívaných“ tím utrpěla,“ konstatoval Štěpán Filípek. „Pro Spartu to bude tentokrát mnohem důležitější utkání. Doufám, že oba trenéři nastaví svá mužstva tak, abychom viděli více fotbalu,“ dodal.

Může svou roli sehrát náročný program „sešívaných“? Bude mít výsledek vliv na pozici trenéra Sparty Zdeňka Ščasného? Jaké posily pražských „S“ se jeví jako trefa do černého? Může být Hložek hráčem, který překročí stín českého prostředí? Muže dojít k symbióze mezi Letnou a Strahovém, kde Sparta vychovává svou mládež? A co ukázaly souboje Slavie s Chelsea? Podívejte se na DEBATU SPORTU v přiloženém videu.