Siegl: Ščasný za vše nemůže. Spartu by měl převzít Hašek. Co jí chybí? | iSport.cz

Do řečí se dostalo jméno Ivana Haška. Byl by v současné chvíli pro Spartu ideální kouč?

„Jednoznačně. Byla by to správná volba. Ivana znám výborně, je to pedant. Vzpomínám, jak mě dovedl umravnit, posadit na zadek. Má autoritu, fotbalu strašně rozumí. Je typem náročného trenéra, který chce mít výsledky. Je jazykově vybavený, s cizinci by neměl problém. Je však otázkou, zda by uměl vyjít s lidmi, kteří na Spartě momentálně jsou. To je ale otázka spíš na Ivana.“

Nabídnete ještě jinou variantu?

„Pořád je tady druhý Hašek, a to Martin. Pro Spartu je prý připravený. Pokud do toho bude mluvit Jaroslav Hřebík, dovedu si to představit. I ve spojení s Václavem Kotalem. Rozhodnutí je na lidech ve Spartě. Ti jsou za to zodpovědní.“

Rozumíte tomu, proč Sparta odvolala Zdeňka Ščasného?

„Nedávno jsem zaslechl, že Zdeněk by měl po sezoně stejně skončit. Nezdar s Karvinou a v pohárovém derby jen urychlil uvažované kroky. Herní projev byl vážně špatný. Klubu hrozí, že v lize ani neudrží třetí místo. K něčemu proto dojít muselo. Tlak na Zdeňka byl dlouhodobě veliký, ale všechno na něj házet nejde. Mnoho hráčů jednoduše nesplňuje požadavky, aby ve Spartě vůbec mohli působit. To je zásadní věc. Především tam spatřuji problém. Slavia i Plzeň mají prokazatelně lepší fotbalisty.“

Můžete být konkrétní?

„Spartu nedrží gólmani. Nita nemluví, dělá chyby, mužstvu nepomáhá. Obranná čtyřka je špatná. Se Zahustelem je to nahoru dolů, na Spartu je to velice málo. Když za něj alternuje Chipciu, je to podobné. Největší problém je na místě stoperů. Radakovič se Štetinou se dopouštějí triviálních chyb. Oni nejsou hráči, kteří mužstvu dodají klid, přesně založí akci, neumějí vyjet. Když dostal šanci Plechatý, za chvíli neměl důvěru. Nechápu to. Přitom do mužstva se služně etablovali mladí kluci Hložek s Drchalem. I veřejnost by lépe vnímala odchovance, než hráče za velké peníze, kteří ve Spartě nemají, co dělat.“

Ještě někdo vám do Sparty nepasuje?

„Mohl bych vyjmenovat prakticky celé mužstvo. Problém je, že zezadu absolutně chybí podpora útočné fáze. Znovu opakuji, že ve Slavii i v Plzni mají hráči mnohem lepší parametry, proto tabulka vypadá, jak vypadá. Hanousek odehraje jeden slušný zápas, pak v dalších dvou není vidět. Frýdek se také potýká s výpadky formy. Pak se nikdo nemůže divit, že mužstvo nemá žádnou tvář.“

SÁZKAŘSKÉ TIPY: Vrba má šanci být kouč Sparty. Sigma potrápí Slavii 720p 360p REKLAMA

To jde ale primárně za Ščasným.

„Jistě. Naprosto souhlasím. Každý si teď řekne, že Siegl zase kritizuje, ale u Zdeňka jsem v posledních týdnech neviděl žádnou odpovídající reakci na průběh zápasu. Nic nedovedl změnit. Akorát vyměnil jednoho útočníka za druhého. Přitom přišel s tím, jak dovede měnit rozestavení, herní styl. Omlouvám se, ale já nic takového nezaznamenal. Podle mě stagnoval, možná i rezignoval.“

O konci Ščasného se spekulovalo už po zoufalém podzimu. Bylo chybou Tomáše Rosického, že ho u týmu podržel? Neztratila Sparta zbytečně další měsíce?

„Rosa měl asi vizi, že to půjde, že dojde k progresu… Asi se mohl rozhodnout lépe, u fanoušků by získal větší kredit. Co jsem slyšel, tak se Zdeňkem měli shodný názor na fotbal, přemýšleli podobně. Proto ho podržel. Znovu však opakuji: všechno na Ščasného svádět nejde.“

Mužstvo převzal asistent Michal Horňák. Chápete to jako dočasné řešení?

„Sparta to tak prezentovala. Uvidíme. Pro Míšu je to velká šance, velká výzva. Ovšem převratné změny neočekávám. Pořád bude pracovat se stejným hráčským materiálem jako jeho předchůdce. Pro něj bude stěžejní úkol zvládnout rozumně nadstavbu a Spartu udržet na třetím místě. Pak už je na vedení, aby učinilo správné kroky. Chtělo by se říct konečně správné kroky.“

Jaké by měly být?

„V současné situaci jde o nesmírně delikátní věc. Přivést zase několik nových hráčů? Nebo kompletně vyměnit realizační tým? Koncepce ve Spartě není, nebo minimálně hapruje. Podívejte se do Plzně. Zranil se jim Krmenčík, přivedou typologicky stejného hroťáka. Dopředu vědí, jak se zachovají. Tohle ve Spartě dlouhodobě nevidím. Přitom tam jsou lidi, kteří za pohyby v kádru mají zodpovědnost. Někdo to musí navrhnout, někdo schválit, jenže do Sparty pořád chodí hráči, kteří si nezaslouží nosit náš dres. Zase se škrtne sezona a pojede se odznova. Je ode zdi ke zdi.“

Vše o Spartě čtěte ZDE>>>

ANKETA