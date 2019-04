Rajnoch: Haškové ve Spartě? Martin by jí dal tvář, Ivan na lavičku už ne | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Ščasný po dalším výbuchu končí ve Spartě! Kdo by ho mohl nahradit? VŠECHNA VIDEA ZDE

Situace ve Spartě teď není vůbec ideální. Co musí po konci Zdeňka Ščasného změnit?

„Změnit toho musí hodně. Jaro sice z jejich pohledu nebylo zlé, ale herně to nebylo tak kvalitní, jako sledujeme třeba u Slavie. Michal Horňák musí hráče zvednout. V posledních zápasech bylo znát, že sparťané jsou na tom špatně v hlavě. Tým se musí dát znovu dohromady, důstojně dohrát ligu a od léta se držet nastolené koncepce. Budovat dál kádr. Především po té herní stránce. Již delší dobu neměla Sparta žádnou tvář. Rozehrávka od brankáře dál neměla hlavu ani patu. Je třeba si položit i otázku, jestli jsou tam dostatečně kvalitní hráči na to, aby náročnější fotbal zvládali.“

Už Tomáš Rosický v zimě vyhlásil, že herní progres je důležitější než výsledky.

„Říkám si, jestli nyní neoželet výsledky a spíš zapracovat na projevu na hřišti. Je sice hezké, že budete mít dobré výsledky, ale do budoucna vám to nic nepřinese. Sparta sice na jaře dlouho neprohrála, porazila jasně Plzeň, ale v jiných zápasech to už taková sláva nebyla.“

Sparta se rozhodla hledat trenéra v Česku. Je to dobře?

„Zahraniční cesta vyzkoušena byla a nepovedla se. Myslím si, že i v Česku máme velmi dobré trenéry. Je to jedině dobře. A to i pro český fotbal, že tu bude zdejší, nebo slovenský trenér. Přijde mi to lepší.“

Jak vidíte šance Michala Horňáka, aby u mužstva zůstal jako hlavní kouč?

„Je to velký sparťan a super člověk. Co jsem slyšel, tak má podobné vize jako Martin Hašek a Václav Jílek. Uvidíme, jak se srovná s kabinou a jaký bude vůdce v týmu. Nehraje pro něj, že za sebou nemá moc trenérských angažmá, ale třeba překvapí. První zápasy nadstavby mnohé naznačí, jestli třeba bude mít tým už nějaký herní progres.