SESTŘIH: Slovácko - Bohemians 1:1. Oba týmy čeká boj o záchranu | iSport.cz

Oba celky potřebovaly k naději na postup do skupiny o Evropskou ligu vyhrát a ofenzivní snaha na nich byla patrná od prvních minut. Ve čtvrté minutě pálil po standardní situaci Franič jen do gólmana hostí, o dvě minuty později se za záda slovácké defenzívy dostal Záviška, ale i Trmal prokázal svoje kvality.

Bohemians sice nastoupili bez zraněného Reitera, ale jejich hru směrem dopředu to nijak zásadně nepoznamenalo. Klokani hýřili aktivitou, pohybem a důrazem a brzy za to byli odměněni.

Nejprve Jindřišek zblízka hlavičkoval těsně vedle, aby pak do střelecké listiny zapsal Bartek. Záviška využil na skuliny na levé straně domácí obrany, prodral se do šestnáctky, ve druhé vlně našel hostujícího záložníka, který otevřel skóre. "Věděli jsme, že Bohemka je tak nebezpečná a hraje na brejky, ale podle mě gólu předcházel otočený aut. Nikdo z nás teč neviděl, jsem naštvaný," řekl obránce Slovácka Stanislav Hofmann. "Tak o tom vůbec nevím. Já jsem se soustředil, abych to dal po zemi plackou k tyči a naštěstí to vyšlo," usmíval se střelec David Bartek.

Slovácko inkasovaná branka nastartovala do tlaku, který přerušila až poločasová přestávka. Jenže domácím chyběla přesnost finální fáze a zakončení. Ve 30. minutě si uvnitř pokutového území dávali přednost Havlík s Reinberkem, ale míč nakonec netrefil ani jeden. Ve 40, minutě zase pálil Kalabiška jen do připravného Fryštáka.

Domácí vrhli po změně stran všechny síly do útoku. V 50. minutě po Juroškově centru ze standardní situace hlavičkoval Reinberk, ale Fryšták jeho pokus chytil. O pět minut později Havlík nahrál jen na paty unikajícímu Zajícovi.

Bohemians vycházeli ze zabezpečené obrany a ze snahy o rychlé protiútoky. Jejich jednoduchá kombinace a přímočarost pro ně generovala střelecké příležitosti Na sklonku šedesáté minuty se v nich dvakrát ocitl Puškáč, ale ani jednou neuspěl.

Slovácko se přesto dočkalo vyrovnání. Havlík v 68. minutě vysunul Hološka, který poslal míč na lépe postaveného Zajíce, jehož střela za pomoci tyče skončila v síti. "Chtěli jsem jít po vítězství, ale konečná remíza je nakonec zasloužená," řekl Hofmann.

Zápas tak dostal nový náboj, každý další gól na obou stranách mohl znamenat posun do skupiny o Evropskou ligu a definitivní zahnání sestupových starostí. Krátce po vedoucím gólu trefil domácí Reinberk tyč a odražený míč skončil v náručí Fryštáka.

Hhonba za možným "zlatým" gólem pokračovala. Velmi blízko k němu měl v 83. minutě Hůlka, ale hlavičkou trefil jen břevno. Další velké šance měli rovněž hostující Hilál a Bartek, ale v hektickém závěru už se skóre nezměnilo. "Šli jsme za vítězstvím, já už měl ruce několikrát nahoře," smutnil Hašek. "I my jsme chtěli vyhrát a získat tři body. Teď v nadstavbě to budou nervy, nervy a zase nervy," přidal trenér domácích Martin Svědík.

SESTŘIH: Slovácko - Bohemians 1:1. Týmy berou po bodu, o Evropu si nezahrají Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 68. Zajíc Hosté: 22. Bartek Sestavy Domácí: Trmal – Juroška, Franič, S. Hofmann, Reinberk (87. Harba) – V. Daníček (C) (23. Kalabiška), Janošek – Navrátil, Havlík, Jaroslav Diviš (63. Hološko) – Zajíc. Hosté: Fryšták – Hůlka, Krch, Pokorný – M. Dostál, Jindřišek (C), Vacek (90. Šmíd), Bartek – Záviška, Puškáč (67. Júsuf Hilál), Vaníček (74. F. Hašek). Náhradníci Domácí: Harba, Rezek, Šimko, Hološko, Sadílek, Kalabiška, Daněk Hosté: Koubek, Júsuf Hilál, Hašek, Šmíd, Vondra, Bederka, Valeš Karty Domácí: S. Hofmann Hosté: Bartek, Pokorný Rozhodčí R. Dubravský – T. Mokrusch, K. Hájek Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 4264 diváků

Klíčové momenty zápasu:

Slovácko - Bohemians: A znovu tyč v hlavní roli! Hůlka na druhé straně orazítkoval břevno 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Bohemians: Vyrovnáno! Zajíc zamířil přesně k tyči a bylo to 1:1 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Bohemians: Velká šance hostů! Puškáč nebezpečně tečoval střelu Vaníčka 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Bohemians: Reinberk v pádu hlavičkoval, Fryšták ho vychytal 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Bohemians: Střela Kalabišky postrádala razanci, skončila přímo v náruči Fryštáka 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Bohemians: Radost Franiče překazil sudí, gól neplatí kvůli ofsajdu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Slovácko - Bohemians: Míč doputoval k Bartkovi, ten v důležitém zápase otevřel skóre, 0:1 720p 360p REKLAMA