Komličenko by si rekord zasloužil, škoda, řekl Přikryl. Jde se rvát o Evropu | iSport.cz

Zareagovali jste výkonem v první půli na kritiku po minulém utkání na Dukle?

„Ano, museli jsme si to vyříkat a myslím, že první poločas byl takový, jaký jsme si představovali. To, co jsme si řekli, jsme splnili. Ukázali jsme, na čem jsme pracovali v týdnu.“

V útoku nastoupili Nikolaj Komličenko s Murisem Mešanovičem, vy jste je hodně podporoval. Jak tahle vaše spolupráce fungovala?

„Když nastoupí tihle dva, je to síla. Oba mají nadstandardní kvalitu. Bylo to znát, hlavně v první půli se nám to podařilo využít. Já je měl za úkol podporovat, dopředu mě to táhne. Bylo to dobré.“

Komličenkovi chyběl jeden gól, aby dorovnal střelecký rekord Davida Lafaty. Neříkali jste si, že mu k němu zkusíte pomoct?

„Já mu to říkal už v týdnu a po druhém gólu jsem mu říkal, že to dá. Věřil jsem mu. Škoda jedné situace, kdy jsem mu nahrával a on to netrefil. Měl to trochu pod sebou. Přál bych mu to, měl výjimečnou sezonu a zasloužil by si to.“

Jak moc důležitý pro vás poslední zápas v základní části byl? Už bylo jisté, že zůstanete v prostřední skupině, šlo vám v uvozovkách jen o umístění.

„To ano, ale teď první zápas venku je menší výhoda. Z tohoto důvodu jsme tohle utkání chtěli zvládnout. Ale hlavně se nám moc nepovedly poslední tři zápasy, získali jsme v nich dva body. Potřebovali jsme zkrátka vyhrát, tohle vítězství je pro nás důležité do další fáze.“

V ní budete hrát s Teplicemi. Co vy na to?

„Tyhle zápasy už budou vyrovnané, musíme se na to dobře připravit. Teplice jsou nepříjemný soupeř, mají svou sílu a kvalitu. Nečeká nás nic lehkého. Liga je obecně vyrovnaná, člověk si nevybere. Je to spíš o tom, jak kdo k tomu přistoupí. Může se stát cokoliv, musíme být zodpovědní.“

Jak se na premiérové zápasy v nadstavbě těšíte?

„Máme zápasy navíc, vždycky jsme si to přáli. Uvidíme. Doufám, že to přiláká diváky, že to bude zajímavější. V každé skupině o něco půjde, myslím, že by to mohlo být dobré. Ale budeme si to muset zhodnotit až po sezoně, co vše to přinese.“

Cílem pro vás bude vyhrát prostřední skupinu a jít do zápasu o předkolo Evropské ligy, že?

„Samozřejmě, je to pro nás šance, Evropa je super. Každý by to chtěl hrát, i když cesta je dlouhá. Teď se musíme soustředit na Teplice. Ale jo, chtěli bychom to vyhrát. Proč ne?“

Mladá Boleslav - Zlín: Komličenko razantní střelou proměnil penaltu a přidal svůj druhý gól, 2:0 720p 360p REKLAMA