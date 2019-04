Ztráta Plzně na Slavii? Když vás ostatní nahánějí, není to příjemné, ví Kovařík | iSport.cz

Jaký to byl proti Dukle zápas?

„Pomohl nám dobrý start, dali jsme první poločas tři branky. Dukla sice dobře kombinovala, ale my jsme proměnili naše šance. Jen je škoda, že jsme po změně stran nějaké další neproměnili a nepřidali další góly.“

K jednomu jste byl blízko vy, dokonce jste zakončoval patičkou...

„Kopi (Jan Kopic) si přeběhl na levou stranu, já jsem se tím pádem dostal do předbrankového prostoru. Přihrávku prostřelil mezi nohama jejich hráče. Tak jsem to instinktivně zkoušel patou. Myslím si, že to obránce tečoval na roh. Škoda, byl by to hezký gól.“

Zmínil jste dobrý start. Ten jste měli v mnoha utkáních aktuální sezony, ale stejně vám to moc do dalšího průběhu zápasů nepomáhalo. Jaké to bylo, zažít konečně trochu klidný duel?

„To je pravda. Už na podzim jsme měli zápasy, kdy jsme vedli 2:0 po poločase, ale pak to bylo ještě drama, když soupeř snížil. Bohemka teď na jaře dokonce vyrovnala a my jsme zápas zvrátili až skoro v nastavení. Důležité bylo, že jsme teď skórovali třikrát a oni nás neohrozili kontaktní brankou.“

Slavia vyhrála, to znamená, že na ni ztrácíte stále čtyři body. Jak vnímáte vaši pozici pro nadstavbu?

„Jdeme do toho tak, že nemáme co ztratit. Čeká nás pět zápasů, ještě je tu přímá konfrontace, takže si myslím, že je to otevřené. Sami dobře víme, že když nás, například loni, ostatní týmy honily, tak to nebylo příjemné. Musíme se ale soustředit na naše zápasy, protože jen ty můžeme ovlivnit.“

Co byste řekl k týmovým výkonům v základní části?

„Doma jsme ani jednou neprohráli, což je výborné. Jen s Příbramí jsme remizovali. Kdybychom zlepšili venkovní zápasy, ve kterých se nám nedaří – těžko říct proč – tolik kombinovat, tak to bude super.“

Může být tedy pro vás velká výhoda, že v nadstavbě hrajete tři zápasy doma?

„Stoprocentně. Při naší domácí formě je to dobrá pozice. A ve venkovních zápasech (na Slavii a v Liberci) bude soupeřům co vracet. Doufám, že si formu z našeho hřiště do nadstavby přeneseme. Myslím si, že by to pak dopadlo dobře.“