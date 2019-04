Zklamaný Hašek: Pro Karvinou super, pro tři týmy blbý, řekl kouč Bohemians | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Slovácko - Bohemians: Vyrovnáno! Zajíc zamířil přesně k tyči a bylo to 1:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

„Je to směsice pocitů. Byli jsme třiadvacet minut od prostřední skupiny, kde můžete hrát o evropské poháry. Po sezoně, kdy jsme měli hlavně na podzim obrovské problémy se zdravotním stavem hráčů, deset zápasů jsme byli bez výhry, pět bez vstřelené branky… Přesto jsme byli chvíli na desáté pozici. Jaro jsme měli velmi povedené, herně i výsledkově.“

Bylo to blízko, že?

„Měli jsme to na dosah, nebylo to žádné sci-fi. Ještě jsme potřebovali kousek štěstí. Dali jsme břevno, byly tam další tři příležitosti, které volaly po gólu. Už jsem měl několikrát ruce nahoře. Důvod být zklamaný je na místě. Středeční semifinále MOL Cupu nás stálo spoustu sil, přesto jsme hráli s obrovským nasazením. Stejně jako soupeř. Energie se zhmotnila a diváci viděli velmi dobrý zápas.“

Měli jste zprávy, jak si vedou Teplice?

„Věděli jsme výsledek v poločase a po zápase jsme se dozvěděli konečný. Každopádně jsme chtěli vyhrát. Cítil jsem, že na to máme, tak jsme za tím šli. Vacek střídal úplně vyčerpaný. Spoléhali jsme, že ještě udeříme ze standardky. Proto tam šel stoper Šmíd. Na lavičce jsem měl z ofenzivních hráčů jen dorostence Koubka.“

Co vás čeká v dolní skupině?

„Logicky nejsme v klidu, nikdo nemůže být. Ale ze všech týmů jsme teď nejvýš. Věřím, že to zvládneme. Za normálních okolností bychom byli dávno zachránění. Tento systém vyhovuje Karviné, která se ještě může úplně vysekat z baráže pryč. Pro ni super, pro tři týmy blbý… Před sezonou jsem byl jeho velký zastánce, teď jsme první tým, který na něj doplatil. Nicméně pro diváka to bude nesmírně zajímavé, ve všech skupinách se bude každé kolo o něco hrát. Budou to skvělé zápasy v teplém počasí a na dobrých terénech. Pro kluby z prostřední skupiny je fantazie, že mohou ještě hrát o poháry.“

Daleko úspěšnější jste venku. Je pro vás vůbec výhoda hrát třikrát doma?

„Zajímavá otázka. Věřím, že ano. Porazili jsme doma Olomouc i Jablonec 1:0. Snad už jsme to přerušili. Začíná nám pomáhat Puškáč, i na Slovácku byl hodně cítit. Totéž platí i pro Yúsufa. Konečně mám k dispozici dvě devítky, na to jsem celou sezonu čekal. Pevně věřím, že hrát třikrát doma aspoň nebude nevýhoda. (úsměv) Navíc jedeme jen do Karviné, Dukla je v rámci Prahy. Takže ani cestování nebude tolik.“

Dokáže se tým z tohoto zklamání rychle otřepat?

„Bohemka nebyla zvyklá hrát o poháry, takže pro nás nebude složité přepnout na to, na co jsme byli zvyklí.“

Proč nehráli Reiter s Nečasem?

„Nečas má z utkání s Jabloncem zlomený nos. Věřím, že dostane masku a mohl by hrát. Reiter měl koňara. Byl bych překvapený, kdyby příště nebyl připravený.“

