Žádné spekulace, říká Kozák. Liberec chtěl hrát proti Spartě a Slavii | iSport.cz

Před posledním kolem se objevily spekulace, jestli je výhodnější být v šestce nebo o Evropskou ligu bojovat ze sedmého místa. Vy jste hájili šesté místo před Olomoucí, jak jste to vnímali?

„Spekulace bych nechal pro noviny. My chtěli vyhrát, radši si zahrajeme proti Slavii a Spartě, než se bít uprostřed. Pro nás je příjemné být v šestce, ale když budeme předvádět, co tady, tak nemůžeme pomýšlet na úspěch. S takovou hrou a nasazením neuspějeme. Musíme se ponaučit, totálně otočit hlavy a na Slávku jít v úplně jiném rozpoložení. S úplně jinou hlavou.“

Co vám v Karviné chybělo?

„Asi všechno. Gól jsme dali, začátek byl dobrý. Kdybychom byli mužstvo, které kouše, tak si to uhlídáme. Nechali jsme si zápas vzít úplně zbytečně. Prohrávali jsme osobní souboje, to rozhodlo. Proto jsme prohráli.“

Karviná je dole, nicméně minule vyhrála na Spartě, jaký na vás udělala dojem?

„Byla v laufu, ale to nebylo nic, s čím jsme nepočítali. Před zápasem a během týdne jsme si to říkali stokrát, že se Karviná rozjela, že vyhrála na Spartě, je v laufu. Doma jsou ještě těžším soupeřem. Čekali jsme těžký zápas a stejně jsme se na to nepřipravili až tak dobře. Je to zklamání, ale je třeba se z toho dostat a v sobotu nastoupit s novou hlavou.“

Hokejový Liberec hraje o titul v extralize s Třincem. Jako rodák z Brumovic u Opavy to vlastně prožíváte jak? Komu fandíte?

„Teď jsem v Liberci, tak fandím našim klukům, ale zarytý hokejový fanoušek nejsem. Fandím Liberci, byl jsem se tam na hokej podívat, tak to snad v Třinci zvládnou.“

Nekazíte tedy třineckými barvami libereckou partu?

(usměje se) „Ne, to ne.“