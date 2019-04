Guľa o zájmu Sparty: Příjemné překvapení. Byl by to splněný sen | iSport.cz

Plzeňský Pavel Vrba, olomoucký Václav Jílek, Martin Hašek z Bohemians 1905, Martin Svědík ze Slovácka a trenér slovenské reprezentace do 21 let Adrián Guľa. Ti všichni patří podle informací Sportu mezi hlavní adepty, které chce pražský klub v tomto týdnu kontaktovat.

Když se po posledním kole základní části FORTUNA:LIGY na téma Sparta stočila řeč, ani jeden z oslovených trenérů, i přesto že ze strany Pražanů k oslovení zatím nedošlo, případné námluvy nesmetl ze stolu.

V podobném duchu se pro Sport vyjádřil i Adrián Guľa, který si udělal jméno v Žilině a nyní vede slovenskou jednadvacítku. „Abych upřímně řekl, tak jsem z toho příjemně překvapený,“ přiznal třiačtyřicetiletý trenér, o kterém na Letné uvažovali již před třemi lety, když hledali náhradu shodou náhod za Zdeňka Ščasného.

„Ale nyní k žádnému kontaktu zatím nedošlo. Pokud by se Sparta ozvala, vše by záleželo na interním jednání. Musel bych vědět konkrétní věci, až poté bych se tím začal zabývat,“ reagoval v neděli odpoledne slovenský kouč, který momentálně působí u reprezentačního týmu do 21 let.

Předtím však úspěšně vedl Žilinu, se kterou v sezoně 2016/17 vyhrál mistrovský titul a v ročníku 2014/15 s ní byl druhý. Velké úspěchy však slavil hlavně se začleňováním odchovanců, které se klubu dařilo prodávat do zahraničí. Jedná se například o stopera Interu Milán Milana Škriniara či Davida Hancka z Fiorentiny.

Ve fotbalových kruzích je slovenský kouč považován za velkého odborníka. Vyznává rychlý, kombinační a ofenzivní fotbal. Opírá se rovněž o mentální trénink. V kabině Žiliny byla například nakreslená pyramida: dole byly základní věci jako přihrávka či driblink, úplně na vrcholu pak zápas evropské soutěže před 80 tisíci fanoušky.

Také využívá moderní technologie, například každému hráči rozesílá do iPadů podrobné statistiky jeho výkonů. Ví se rovněž, že využívá propracovaný systém Jana Nezmara, současného sportovního ředitele Slavie, se kterým jej pojí velké přátelství.

Guľa se neustále vzdělává, hodně sleduje práci Arséna Wengera, Jürgena Kloppa či Josepa Guardioly. Právě od něj převzal přezdívku „Slovenský Guardiola“. Své poznatky a inspiraci následně převádí do praxe ve svém mužstvu.

Jeho příchodu do Sparty by mohl nahrávat i přátelský vztah se šéftrenérem sparťanské mládeže Jaroslavem Hřebíkem. O tom, zda by jej angažmá v nejslavnějším českém klubu lákalo, ani chvíli nepochyboval. „Jednoznačně. Klub takového ranku je pro trenéra, jako jsem já, obrovská výzva. Vést celek podobné kvality a s takovým věhlasem je sen každého,“ řekl Guľa.

Pokud to s tímto jménem na Letné myslí vážně, neměli by otálet. Už v minulosti řešil slovenský kouč nabídky z Polska a proslýchá se, že i teď je kolem jeho postavy rušno.

Důležitá však bude i domluva se Slovenským fotbalovým svazem. Už v minulé sezoně Sparta „ukradla“ Pavla Hapala od tamní jednadvacítky. Český trenér se však i díky předčasnému letnímu konci k práci pro SFZ vrátil, momentálně vede slovenský A-tým.