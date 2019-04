PROGNÓZA SPORTU: Titul získá Slavia, do baráže ještě zahučí Opava | iSport.cz

Fotbalisté Slavie jsou podle Deníku Sport i experta Ivana Kopeckého největším favoritem na ligový titul • FOTO: Barbora Reichová (Sport) Třicet kol je sice za námi, vrchol FORTUNA:LIGY ovšem teprve přijde! Kluby se poprvé v historii utkají v revoluční nadstavbové části, kde svou současnou pozici mohou ztratit nebo naopak vylepšit. Deník Sport společně s expertem Ivanem Kopeckým předpověděl další vývoj v každé ze tří skupin, do nichž se týmy rozdělily. Titul by měla získat Slavia, Mladá Boleslav s Nikolajem Komličenkem zabojuje o Evropu a barážové starosti zřejmě čekají Karvinou a Opavu. Jak vypadá PROGNÓZA SPORTU?

SKUPINA O TITUL Prognóza Sportu Slavia má energii i hlad Byť Slavia ještě nedávno vedla už o devět bodů, i současné čtyři jsou slušný vklad do boje o titul. Lídr soutěže však má ve srovnání s Plzní i další trumfy – lepší formu, víc energie a touhy po trofeji plus vzájemný zápas v Edenu, odkud Viktoria naposledy odjela se čtyřgólovým debaklem. Obhájce titulu však není radno odepisovat, pro něj zase mluví zkušenosti, role černého koně a osoba trenéra Pavla Vrby, který velké zápasy historicky umí. A rozhodovat může i vyšší moc, jako třeba chyby rozhodčích. To se bohužel ani navzdory existenci VAR nedá vyloučit… Názor experta Ivana Kopeckého Slavia bude zlatá, Sparta bronzová „Předně: od skupiny o titul očekávám ofenzivní fotbal, který se bude líbit. Cokoliv jiného by bylo překvapení, vždyť se utká šest nejlepších českých týmů. Bodové rozestupy v tabulce jsou po základní části větší než ve skupině o záchranu a vychází mi z toho, že o prvních dvou místech bude rozhodnuto dřív než o ostatních. O titulu hodně napoví hned první dvě kola, kdy Slavii s Plzní prověří nepříjemní soupeři ze severu, a příští neděli dojde na vzájemný zápas v Edenu. Tam se už může rozhodnout. Mým favoritem je Slavia, která má po základní části čtyřbodový náskok na prvním místě a na rozdíl od Plzně se snaží být aktivní za všech okolností, doma i venku. Tipuju, že se pořadí nezmění ani na dalších místech: třetí Sparta, čtvrtý Jablonec, pátý Baník, šestý Liberec. Tím ale neříkám, že v posledním ligovém měsíci hrozí nuda. Naopak. Třeba Slavia ani neumí čekat, chce diktovat tempo od začátku do konce. Taky proto bude zlatá." Fotbalisté Sparty oslavují branku Václava Drchala proti Opavě • Foto ČTK

SKUPINA O EVROPU Prognóza Sportu Boleslav má nejlepšího střelce i jasné ambice Kdo má největší ofenzivní bestii ligy? Mladá Boleslav. Kdo na evropském předkole lpí? Zase Mladá Boleslav. Právě Středočeši půjdou do play off o Evropskou ligu s jasnou ambicí vyhrát, a mohou se opřít o výraznou postavu Nikolaje Komličenka, přičemž už jejich postavení po základní části, tedy nejlepší umístění v prostřední skupině, je předurčuje k roli favorita. Od nástupu trenéra Jozefa Webera má jinak nevypočitatelné mužstvo poměrně slušný výkonnostní standard. Ve finále zdolá Sigmu Olomouc. Názor experta Ivana Kopeckého Evropa je velké lákadlo „U téhle skupiny mám zatím otazníky, ale taky jsem za ni rád: v této sezoně zmizelo klišé o klidném středu tabulky. Jsem zvědavý už na první kolo, čekám čtyři zajímavé zápasy. Dvojice Boleslav vs. Teplice? Boleslavská výkonnost z poslední doby naznačuje, že je na tom líp než Teplice. Navíc má rozjetého kanonýra Komličenka, který se těžko zastavuje. A Olomouc vs. Zlín? Sigma má oproti Zlínu za sebou povedené jaro, nálada je tam určitě veselejší než v Baťově městě. O celkové vítězství ve skupině si to podle mě rozdá Boleslav s Olomoucí, ale dál už tipovat nebudu. Bude to o detailech: o zraněních nebo o žlutých kartách, v nadstavbě se bude stát už po dvou. Tahle skupina bude mít obrovský náboj, Evropská liga je velké lákadlo. Boleslav určitě bude o poháry usilovat, má na to hráče. Olomouc v létě zažila velký dvojzápas se Sevillou a v tomhle složení asi hraje naposledy, takže by mohla chtít udělat zajímavý výsledek." Nikolaj Komličenko (vlevo) bude hlavní útočnou zbraní Mladé Boleslavi • Foto Pavel Mazac / Sport