Zápotočný: Jílek ve Spartě? Pedant. V kabině za námi chodil s počítačem | iSport.cz

Jak na Václava Jílka dnes vzpomínáte?

„Rozhodně mile. Byl to mladý trenér, který věděl, o čem mluví. Praktikoval moderní styl fotbalu. Bylo to pod ním hodně zajímavé. Pamatuji si, že nás na tréninku učil různé metody, které čerpal ze zahraničí. Celkově přinesl nové věci. Chodil po kabině s počítačem, neustále nám ukazoval nějaké herní situace. Doslova se v tom vyžíval. Měl to rád.“

Vybaví se vám něco, na co z jeho tréninků nezapomenete?

„Asi jak nás, hráče ze staré školy, učil, jak si kontrolovat prostor za námi. Strávili jsme s tím dost času. Byl to neskutečný dril. Ale bylo to proto, že nás to v mládí nikdo neučil. Dnes také trénuju a je to jedna z důležitých věcí, na které upozorňuji.“

Takže zvěsti, že je to velký pedant, souhlasí?

„Na to kontrolování prostoru byl neskutečný pedant. Jestli jsme si správně vyhodnotili, že za námi je hráč, nebo je volný prostor. Byl schopný nás několikrát po sobě zastavit a vysvětlovat: ‚Ty sis tady neodskočil! Tady jsi nebyl ve správný moment!‘ Někdy to působilo až otravně.“