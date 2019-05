SÁZKAŘSKÉ TIPY: Sparta duel s Baníkem zvládne. Jak si poradí Slavia? | iSport.cz

Už v pátek to začne! FORTUNA:LIGA poprvé v historii vyvrcholí nadstavbovou částí, v níž se definitivně rozhodne o mistrovi, sestupujích i účastnících evropských pohárů. První kolo po základní části nabídne hned několik zajímavých duelů, ve šlágru skupiny o titul Sparta přivítá Baník. Nad tím, jak by zápas mohl skončit, se v dalším díle pravidelného pořadu iSport TV SÁZKAŘSKÉ TIPY zamýšlí redaktor Deníku Sport Jan Podroužek. A jaká další utkání byste mohli zařadit na svůj tiket? To zjistíte ve VIDEU!