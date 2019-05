Začíná skupina o Evropu, Boleslav si věří. Náš nejlepší hráč? Matějovský | iSport.cz

Chceme si zahrát Evropu

„Očekávám, že se s Mladou Boleslaví popereme o postup. Věřím, že to herně bude vypadat mnohem lépe, než vypadaly poslední čtyři zápasy. Teď nemusíme za každou cenu. Mělo by to ale být tak, že chceme. Přál bych si, abychom předvedli fotbal, na který se bude dát dívat, že to bude na stejné úrovni jako třeba v březnu nebo v závěru podzimu či v poháru se Spartou. Víme, že kluci fotbal hrát umí. Jasně jsme si řekli, že si chceme zahrát Evropu. Víme, že kvalita a počet hráčů není v současné době na to, abychom ji hráli. Ale uvidíme, jak se to vyvrbí, podle toho pak zareagujeme. Nás hodně zasáhla zranění. Pokud má regionální klub zraněné tři čtyři důležité hráče, tak se těžko nahrazují. Ani Sparta, Plzeň nebo Slavia nedokáží plnohodnotně nahradit své klíčové hráče.“