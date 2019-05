Trenér za to nemůže. Klidně zruším svoji smlouvu, hlesl Ljevakovič | iSport.cz

Co po tak vysoké porážce lze k vašemu výkonu říct?

„Že to teď přece nemůže odnést trenér. Jako kapitán beru veškerou zodpovědnost na sebe. I přesto, že jsem před měsícem podepsal novou smlouvu, tak klidně půjdu za vedením, abychom ji po tomhle ukončili. Aby přišli jiní hráči a nehledal se trenér. On postavil tu nejsilnější sestavu. Ty nejzkušenější hráče. Proč by to měl odnést? Ať to odnesu já.“

To myslíte vážně?

„Určitě mám teď horkou hlavu, ale to není jen o prohře s Boleslaví. Veze se to s námi posledních pět zápasů. Nevím, co se to děje a jak to změnit. Musíme se nad tím zamyslet, ale momentálně skutečně nevidím důvod, proč by to měl odnést trenér.“

Boleslav výhrou 8:0 vyrovnala ligový rekord, co se týká nejvyšších vítězství. To žere asi hodně, že?

„Kdybychom prohráli 0:5, je to ostuda. Ale 0:8? To nejde popsat. Sice je to prohra jako prohra, ale takový výsledek?

SESTŘIH: Teplice - Mladá Boleslav 0:8. Kolaps Sklářů, hosté dali šest gólu za poločas Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Co se dělo v kabině za stavu 0:6?

„Seděli jsme tam jak... Nikdo neřekl ani slovo. Báli jsme se, abychom jich nedostali deset a nakonec k tomu nebylo daleko. Nevěřil bych, že se nám může stát takový den. Hrál jsem zápas na Slavii, kde jsme tenkrát slavně vyhráli 7:0, a kroutil jsem hlavou, jak je to možné. A teď se to otočilo. Dokážu se vcítit do pocitů boleslavských hráčů. Když jsme porazili Slavii, tak jsem se na jednu stranu cítil jako král a na druhou litoval poražené. Nyní jsem to poznal na vlastní kůži.“

V čem byl na hřišti největší problém?

„My jsme si před zápasem řekli, že jsme rádi, že budeme hrát o Evropu, že si to užijeme a pak z toho uděláme takovou ostudu. Inkasovali jsme rychlé čtyři góly, do toho přišla červená karta. Byli jsme psychicky dole. Vůbec jsme si nevěřili.“

Přitom jste nastoupili v relativně silné sestavě…

„Možná by bylo lepší, kdyby hráli jiní, ale to se po zápase lehce říká. Trenér na nás vsadil, věřil nám a my mu to na hřišti nevrátili. Kdybychom tušili, že přijde tohle, tak mohli hrát nějací dorostenci, abychom si je vyzkoušeli na příští sezonu. Ale pravda je, že trenér nemá moc na výběr. Nemá hráče, kterými by hru oživil. Když se někdo zraní, není tu někdo, kdo ho zastoupí. Chybí konkurence. Už po utkání s Příbramí jsem říkal, že musíme být rádi za to, že jsme zachránili ligu. Teď se to ukázalo jako klíčové. Za to musíme poděkovat tomu nahoře.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 2. Přikryl, 4. Mešanović, 15. Bucha, 25. Mešanović, 35. Komličenko, 45. Komličenko, 82. Takács, 85. Takács Sestavy Domácí: Grigar – Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Krob – Ljevaković (C), Kučera – Hora, Moulis (32. Hyčka) – Jindráček (77. Trubač), Žitný (42. Hošek). Hosté: Šeda – Fulnek, Hájek, Jugas, Křapka – Bucha (46. Takács), Hubínek, Přikryl (C), Mešanović, Wiesner (73. Mareš) – Komličenko (65. Mašek). Náhradníci Domácí: Diviš, Soungole, Hošek, Mustafić, Trubač, Hyčka, Radosta Hosté: Stejskal, Takács, Mareš, Hašek, Mašek, Tatajev, Ladra Karty Domácí: Žitný, Shejbal, Shejbal, Ljevaković Hosté: Bucha, Hájek, Šeda Rozhodčí Ardeleanu – Pelikán, Novák Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 2107 diváků

Teplice - Mladá Boleslav: Rekordní debakl Sklářů je na světě, osmý gól doručil zase Takács, 0:8 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Další hřebík do teplické rakve! Sedmý zásah přidal hlavou Takács 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Komličenko se znovu střelecky prosazuje, Grigar bez šance, 0:6 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Shejbal je po druhé žluté kartě vyloučen a mizí do sprch 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Penaltu proměnil Komličenko, 0:5 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Hoďte tam ručník, Mešanovič to v klidu uklidil k tyči, 0:4 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Bucha mířil přes půl hřiště sám na bránu a mohl si vybrat, kam to pošle, 0:3 720p 360p REKLAMA

Teplice - Mladá Boleslav: Bucha udělal z Kučery diváka a našel Mešanoviče. Ten zamířil přesně, 0:2 720p 360p REKLAMA