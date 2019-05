Ředitel Teplic: Odradili jsme poslední fanoušky! Hráči byli jak panenky | iSport.cz

Prohrát domácí zápas 0:8? To se v české lize žádnému klubu dosud nestalo. Až v pátek tento primát překonaly Teplice, které na Stínadlech dostaly rekordní příděl v prvním kole skupiny o Evropu od Mladé Boleslavi.

A reakce byly jasné. Fanoušci hráče vypískali, někteří jim i ironicky tleskali. Už poněkolikáté v této sezoně. Vždyť z posledních pěti zápasů Teplice uhrály jediný bod za remízu 0:0 s Příbramí a dokázaly vstřelit pouze dvě branky.

„Já opravdu nevím, jestli tady hráčům něco chybí, nebo proč nechtějí hrát?“ ptal se nakvašeně teplický ředitel Petr Hynek sám sebe po ostudném výkonu.

„Ať to nehrají, jestli je to nebaví. Odradili jsme poslední zbytek fanoušků, který jsme měli. V zápase, kdy jsme mohli ukázat, že fotbal hrát umíme, jako jsme předvedli před pár měsíci, tak se na to úplně vykašleme. Jsem rozhořčený na nejvyšší možnou míru!“ pokračoval.

A ani ještě nepadl další dotaz, už opět přikládal do ohně. „Budou následovat další kroky! Tohle nemůžeme přejít. Zatím vám ale nemůžu říct jaké přesně.“

„Jedno je jasné, omlouvám se všem fanouškům. Od týmu to byl výsměch všem, co sem na fotbal chodí. Opakuji – nikomu tu nic nechybí, všichni všechno co potřebují, mají. Výplaty hráči dostávají. Je tady o ně dobře postaráno a pak se zachovají takhle. To určitě ne! Hráli jak porcelánové panenky,“ dodal Hynek.

SESTŘIH: Teplice - Mladá Boleslav 0:8. Kolaps Sklářů, hosté dali šest gólu za poločas Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.