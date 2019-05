Horňák k faulu Costy na Filla: Hned jsem nadával, takhle hrát nechceme | iSport.cz

Jak moc pondělní události ovlivnily zápas s Baníkem?

Vnímali jsme to celý týden. Už od chvíle, kdy jsme se to v pondělí ráno dozvěděli. Zpráva o Pepovi nás hodně zasáhla. Dva dny jsme nebyli schopni pořádně trénovat. Deka padla i na realizační tým. Do přípravy na zápas jsme se zapojovali až postupně. A i v utkání to nebylo od začátku to, co jsme chtěli. Možná až nyní mi dochází, že kluci byli z Pepy stále rozhození a bylo to na ně moc. Nedivím se jim.“

Dá se mužstvo za takových podmínek vůbec připravit?

„Je to velice těžké. Vše záleží na hráčích. My trenéři jsme se na ně snažili působit, ale padlo to i na nás, protože jsme Pepu znali. Takže nejdřív jsme se s tím museli vypořádat my, protože jsme starší a zkušenější. Nicméně pořád byla cítit divná atmosféra. Kluci byli po tréninku skleslí, vzpomínali na Pepu. I teď, když jsem přišel do kabiny, tak to vůbec nebylo ono.“

Uklidnil vás až první gól?

„V to jsem doufal. Možná, že se uklidníme i trochu víc. Jenže stále to bylo takové nijaké. Přišlo mi, že jsme ještě více zvolnili. Myslel jsem, že po gólu budeme hrát bez zábran, ale nebylo to ono.“

Costa obdržel za nebezpečný skluz první žlutou v nadstavbě. Vyčinil jste mu za takový faul?

„Už v duchu jsem mu za ten faul nadával. Když jsem viděl, že nemůže mít balon a nemůže ten skluz zastavit, hned jsem věděl, která bije. S ním to bude ještě dlouhá cesta. My takhle rozhodně hrát nechceme. Hráčům jsme před zápasem říkali, že nadstavba se hraje jinak, za dvě žluté už stojí. A v prvním poločase jsme měli asi tři žluté…“

Postavil jste stejnou sestavu jako v Opavě, tudíž bez Guélora Kangy. Co vás k tomu vedlo?

„O sestavě jsem měl jasno už dlouho dopředu. Měli jsme dva dny volno, takže jsem měl čas přemýšlet a už někdy v úterý, jsem měl jasno, že nastoupí stejní hráči, kteří vybojovali vítězství v Opavě.“

A upravil jste i styl hry. Sparta měla proti Baníku nižší držení míče než obvykle. Co za tím stojí?

„My chceme hrát účelně, abychom ohrozili branku a vstřelili góly. Chystali jsme se na Baník s dvěma variantami. Že nás nechá rozehrávat, nebo nenechá. Zkoušeli jsme obojí. To, že se nakopne balon dopředu na vyšší hráče, není žádná ostuda. Je to součást taktiky a přizpůsobení se soupeřově hře. Hraje se tak v cizině a občas i v Champions League.“

Martina Haška bylo znovu plné hřiště. Začíná ukazovat, proč se v zimě do Sparty vrátil?

„Zatím je ještě brzo, ale oceňujeme u něj, jak se prezentuje. My jsme chtěli, aby si hráči svoje místo na hřišti vybojovali. Aby nevypustili žádný souboj. Aby byli neustále v nábězích. A Martin je zrovna ten typ hráče, který spouští aktivitu směrem dopředu ale i do obrany.“

Do útoku jste měli opět jen Václava Drchala. Jak to vypadá s ostatními hráči?

„Benjamin Tetteh by se měl od pondělí zapojit do plného tréninku. U Václava Kadlece mám zprávy, že po těch vleklých problémech začne v příštím týdnu také trénovat. Jiná je situace u Matěje Pulkraba. Tam to nevypadá, že by se v horizontu jednoho týdne mohl vrátit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29. Drchal, 51. Moberg Karlsson, 90+5. Hložek Hosté: Sestavy Domácí: Heča – Zahustel, Radaković, Costa, Matěj Hanousek – Moberg Karlsson (74. Ćivić), Sáček, M. Hašek (83. Kanga), M. Frýdek (C), Hložek – Drchal (89. Chipciu). Hosté: Laštůvka – Pazdera (76. Bolf), Procházka, Stronati, Fleišman (C) – Fillo, Jánoš, Jirásek, Holzer – Kuzmanović (66. R. Hrubý), Diop (71. O. Šašinka). Náhradníci Domácí: Nita, Plechatý, Kanga, Hájek, Vácha, Chipciu, Ćivić Hosté: Budinský, Mešaninov, Buchta, Hrubý, Mooc, Šašinka, Bolf Karty Domácí: Costa, Sáček, Zahustel Hosté: Procházka Rozhodčí Královec – Nádvorník, Hájek Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 11 423 diváků

