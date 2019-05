Kouč Slavie Trpišovský: Stoch je teď žolíkem. Vousy musím vydržet | iSport.cz

Proč jste v Liberci nedali branku a remizovali 0:0?

„Výsledek asi nemohl skončit jinak, protože snad nebyla ani z jedné strany střela na bránu. Zápas nabídl hodně běhání, soubojů, bohužel postrádal kvalitu ve finální fázi. Pokud jsme se do ní dostali my, nevytvořili jsme si dobrou palebnou pozici nebo jsme o balon přišli. Pro nás je to ztráta, chtěli jsme a potřebovali jsme tu vyhrát. Ale na to, abychom vyhráli, si potřebujeme vytvořit gólové šance, a to se nestalo. Nikdo si nezasloužil vyhrát.“

Jak velká je to komplikace v boji o titul?

„Je to komplikace přímo úměrná tomu, že jsme ztratili dva body. V nadstavbě hrajeme tři zápasy doma a dva venku. Víme, že potřebujeme jeden z venkovních zápasů vyhrát. Teď se nám to nepovedlo, je to minus dva body. Všichni víme, co nás čeká dál.“

Podruhé jste s Libercem během krátké doby remizovali. Nesedí vám?

„Hlavně si myslím, že se proti nim nedokážeme prosadit střelecky. Zápasy s nimi jsou těžké, protože je tam spousta hráčů, které jsme přivedli a trénovali. Styl mužstva je ale pořád stejný. Nešetří krokem a v defenzivě dělají minimum chyb, hůř se nám proti nim prosazuje. Ale také se nám daří s nimi nedostávat góly a nepouštět je do šancí. Celkově si myslím, že se hráčům Liberce hraje na nás dobře.“

Potřetí za sebou nastoupil v základní sestavě Mick van Buren. Jak jste s ním momentálně spokojený?

„Myslím, že pracuje velice dobře. Tady to byl od něj asi nejmíň výrazný výkon. Na druhou stranu jsme se nedostali do naší typické hry. Na hřišti bylo všude málo místa, soupeř nám nedovolil žádné přečíslení, dobře se přesouval. Mick to měl složité, neměl podporu týmu. Ale předtím odehrál dva zápasy skvěle, je momentálně nebezpečný, jsme s ním spokojení, ale samozřejmě potřebujeme, aby zlepšil svou produktivitu.“

Naopak Miroslav Stoch v poslední době nenastupuje v základní sestavě. Proč?

„Mino je zdravý, normálně trénuje. Sestava, která teď nastupuje, hrála poslední zápasy velice dobře. Mino umí velice dobře vstupovat do utkání. Tím, že Mick teď hraje od začátku, on může být tím žolíkem. Myslím, že v Liberci to potvrdil, byl silný v situacích kolem pokutového území. Je to hlavně o tom, že hráči na jeho postech, tedy Olayinka, Masopust a spol. hrají velice dobře.“

Necháváte se po vzoru hokejistů v play off zarůst vousem?

„Chytil jsem to od Bejka (tiskového mluvčího Michala Býčka), protože jemu to sluší a mně ne. Ale vážně, je to zvyk realizačního týmu, připojil jsem se k nim. Není to nic příjemného ani hezkého, ale musím to vydržet.“