Hruška po kostrbaté výhře: Teď si to chceme na férovku rozdat se Slavií | iSport.cz

Hodně vydřené vítězství, souhlasíte?

„Zvládli jsme to tak, jak jsme chtěli. Herně to sice nebylo ono, ale v této fázi je důležité, že jsme to zvládli tříbodově. Od toho se můžeme odrazit.“

Odehrál jste 250. zápas v ligové kariéře. Patří z osobního hlediska mezi ty vůbec nejvydařenější?

„Tak to neberu. Zápas jsem si chtěl užít. Ani jsem nevěděl, že to byl 250. zápas. Pro mě to bylo běžné utkání. Víc k tomu nemám co říct.“

Je vítězství velkou psychickou vzpruhou před klíčovým zápasem na Slavii?

„Je to důležitý krok, který jsme potřebovali zvládnout, byť trochu kostrbatě. Teď jedeme na Slavii v pozici, kdy si to s ní chceme rozdat na férovku. Uděláme vše pro to, abychom obhajobě titulu byli blíže.“

Dnes bylo ve vaší obraně mnoho zmatků. Jak jste vnímal situaci před vámi v kontextu toho, že sešívání by podobná nedorozumění asi více trestali?

„Jablonec hrál zkrátka dobře, nepustil nás do žádného většího tlaku. Jestli to bylo námi, nebo Jabloncem, to těžko říct. Na Slavii to bude daleko vypjatější. Oni už to teď nemají úplně ve svých rukou.“

Jak moc vám v obraně chyběla stálice Roman Hubník?

„Roman je kapitán mužstva, ale myslím si, že celkově máme čtyři kvalitní stopery, z nichž může hrát každý. Nechci řešit, jestli byla slabina, že nehrál Roman. Nakonec jsme to nějak zvládli.“

Střela Bodgana Vataleja v 72. minutě byla pro vás tím nejtěžším zákrokem?

„Z mého pohledu to nebylo gólmansky čisté. Měl jsem dost velkou dávku štěstí.“

Věřil jste po přežitých šancích Jablonce, že se stane zázrak v podobě obratu?

„Věřit se musí vždycky. Nebylo by dobré, kdybychom to nějak vzdávali. Pokud bychom dostali na 2:0, tak je to hotové, oni by odtud jeli s vítězstvím. My jsme za stavu 1:0 stále mohli věřit, že s tím něco uděláme. To se nakonec stalo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 84. Holeš (vl.), 88. Beauguel Hosté: 11. Doležal Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda, Pernica, Limberský – J. Kopic (77. Kayamba), Hořava (63. Pačinda), Hrošovský (C), J. Kovařík – Beauguel, Chorý (38. Bakoš). Hosté: V. Hrubý – Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol – Hübschman (C) – Kratochvíl (84. R. Acosta), Trávník (89. T. Pilík), Považanec, Jovović (69. Vatajelu) – Doležal. Náhradníci Domácí: Kozáčik, Brabec, Havel, Petržela, Bakoš, Pačinda, Kayamba Hosté: Hanuš, Vatajelu, Pilík, Acosta, Chramosta, Fábry, Ikaunieks Karty Domácí: Chorý Hosté: Hovorka, Trávník, Holeš Rozhodčí Berka – Flimmel, Podaný Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 7 943 diváků

