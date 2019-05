Pozor, řítí se Costa! Nechápu, jasná červená, reagoval Matušovič na faul | iSport.cz

Nekouká doleva, doprava. Jak sám tvrdí: „Když jdu na hřiště, jdu do války. Když zápas skončí, jsem s každým kamarád.“ Jenže následky Costova válečnického režimu začínají být alarmující. Sparťanský stoper v posledních týdnech vyvolává mezi fotbalovými fanoušky i experty velkou diskuzi: Kdy budou jeho ostré skluzy adekvátně potrestány? ptají se.

Likvidační zákrok v pohárovém derby na Slavii, kdy rodák ze Zimbabwe nepochopitelně zajel do Alexe Krále, který s velkou dávkou štěstí vše ustál bez zranění, byl jen začátek. Po sobotním klání Sparty s Baníkem, kdy Costa ve středu hřiště podobně přepálil bez míče Martina Filla, se jede nanovo.

„Už v duchu jsem mu za ten faul nadával. Když jsem viděl, že nemůže mít balon a nemůže ten skluz zastavit, hned jsem věděl, která bije,“ kroutil hlavou po utkání trenér Letenských Michal Horňák. „My takhle hrát nechceme. Hráčům jsme před zápasem říkali, že nadstavba se hraje jinak, za dvě žluté už se stojí. A v prvním poločase jsme měli asi tři žluté…“ zlobil se.

Vše začalo, když Sparta spustila presink, avšak ten nebyl správně proveden. Zatímco ofenzivní hráči napadali rozehrávku Baníku, obranná linie místo aby zmenšila hřiště, stála hluboko na vlastní polovině. Tím vznikla obrovská kapsa volného prostoru. Když hosté presink ustáli a chtěli přejít do protiútoku, musel Costa reagovat. Pozdě. Fillo měl k balonu blíž a sparťanský stoper, který situaci vyhodnotil skluzem zezadu, sestřelil ostravského záložníka, aniž by se míče vůbec dotkl.

Nastalo déja vu. Velmi podobný zákrok Costa předvedl právě na slávistu Krále. Jenže stejně jako v Edenu, i v sobotu na Letné vyvázl 33letý zadák jen se žlutou kartou. A to i přesto, že sudímu Pavlu Královcovi asistoval VAR, u něhož seděl Pavel Orel.

„Vůbec to nechápu. Pro mě je tohle jasná červená,“ kroutil hlavou ve studiu O2 TV bývalý hráč obou klubů Miroslav Matušovič. „Nebyla to Costova první recidiva. Chápu, že by se to nemělo sčítat, ale kdyby dostal červenou, bylo by od komise rozhodčích jasné, že tohle prostě ne. Fillo mohl být rád, že zápas dohrál,“ přidal se Jan Rajnoch.

O tom, že o Costově agresivní hře trenér Horňák přemýšlí v širších souvislostech, svědčí i jeho skládání sestavy. Při debutu na lavičce v Opavě afrického obránce nechal jen lavičce. Stejný scénář měl následovat i proti Baníku, jenže na poslední chvíli ze základní sestavy vypadl ze zdravotních důvodů Lukáš Štetina. Přednost před Dominikem Plechatým dostal právě Costa. Jenže poučení z jeho posledního utkání na Slavii se nedostavilo.

„S ním to bude ještě dlouhá cesta,“ povzdychl si Horňák na adresu po Lukáši Váchovi nejdéle sloužícího sparťana.

Vše o Spartě čtěte zde>>>

Horňák po Baníku: Dva dny nešlo trénovat. Kluci byli rozhození 720p 360p REKLAMA

Na Spartě nám to prohráli útočníci, litoval Páník. Jak pořeší ofenzivní útlum Baníku? 720p 360p REKLAMA