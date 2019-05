DEBATA SPORTU o nadstavbě: Co před ní neměl říkat trenér Trpišovský? | iSport.cz

Slavia v poslední době už není takovým suverénem a hazarduje s titulem. "Přičítám to náročnému programu a i přípravě na každého soupeře. Tomu, jakou váhu soupeři skutečně dá. Česká liga je o atletičnosti, o fyzičce, i zápas, který byste měli zvládnout, jako ten se Zlínem (0:1), nelze podcenit," říká redaktor Sportu Jan Podroužek.

Lídr ligy se navíc podle expertů Sportu psychologicky ne zcela dobře naladil na rozhodující boje. Proč? To když si Jindřich Trpišovský po skončení základní části veřejně povzdychl, že jindy by už klub z Edenu slavil titul, ale v této sezoně se o něj ještě musí dál prát v nadstavbové části.

"Tento výrok slávistického trenéra mě překvapil. Vzpomněl jsem si na to, jak je schopný Pep Guardiola nažhavit své hráče na vrchol sezony. Slavia o nadstavbě věděla od loňského léta, proto ten výrok byl zbytečný a nešťastný," myslí si Pavel Hartman, podle kterého Slavia v Liberci nevyhrála mimo jiné proto, že hrála pomalu: "Na agresivní obranu Liberce by platila rychlá hra. Slavia ale rychle nehrála, což částečně souviselo už se sestavou, kterou trenér poslal do hry."

Pražané navíc bojují se složitou situací kolem fanoušků. Kvůli opakovaným prohřeškům bude totiž Tribuna Sever v nadcházejících dvou domácích zápasech Slavie prázdná. "Mluvilo se tady o tom, že nadstavba se dělá pro fanoušky a že by měly být plné stadiony, a ty už z podstaty tohoto rozhodnutí být nemůžou," komentuje Jan Podroužek zavření Tribuny Sever. "Tady jsme trochu zaspali dobu, tvrdší tresty měly přijít mnohem dřív, a nejenom na Slavii, ale i na Spartě," dodává Pavel Hartman.

