Liga očima fanoušků: O Kangovi mimo hru i "Bludných Holanďanech" z Plzně | iSport.cz

Historicky poprvé přišli fanoušci prvoligových českých klubů na nadstavbu. Novinka, která má za cíl zdramatizovat tento ročník FORTUNA:LIGY, však začala smutně. Utkáním na všech stadionech předcházela minuta ticha či potlesku za zesnulého exsparťanského kapitána Josefa Šurala. Kromě toho však duely přinesly také krásné branky i nečekané výsledky. Jak příznivci viděli výkony svých týmů?

SLAVIA PRAHA: Jako s Genkem nebo Sevillou! Remíza Slavie v Liberci a výhra Plzně nad Jabloncem zdramatizovaly ligu, což je pro nezaujatého fanouška asi dobře. Přiznejme si ale, že my slávisti z toho teda nadšený nejsme. Dostáváme se tak k nedělnímu zápasu, který nejspíše rozhodne o vítězi celé sezony. Shrneme-li celý ročník 2018/2019, tak se Slavia vyjma pátého a šestého kola držela na první pozici a Plzeň se víceméně drží pořád místa druhého. Oba týmy nyní zaslouženě vévodí tabulce a jsou dostatečně bodově odtrženy od ostatních týmů. A stejně jako loni, kdy Plzeň prohospodařila svůj náskok včele ligy, tak se to bohužel stalo i Slavii. Buďme upřímní, rozdíl dvou bodů není mnoho. Slavia si jednoznačně titul za tuto sezonu zaslouží, ale nedává se za zásluhy, ale za obdržené body. I přesto, že se Plzeň v mnoha případech prezentuje matnými výkony a Slavia většinou krásnou fotbalovou podívanou, na konci to může být úplně jinak, než si přejeme. Snad hráči přistoupí k zápasu stejně jako k utkáním s Genkem nebo Sevillou, a ukážou, kdo je vládce ligy! Hoši bojovat! DAVID OCETNÍK. 41 let, AREA 114

VIKTORIA PLZEŇ: Takový výkon vyžene lidi z ochozů Tak nám začala ligová nadstavba. Jestli mně chtěl někdo ukázat, jak se nemá hrát o titul, byli jsme to my. Na hřišti se toulalo deset „Bludných Holanďanů" a jeden jediný, Hruška v bráně, se to snažil zachránit. Kdyby byli Jablonečtí při smyslech, dali nám druhý banán, a bylo vymalováno. To, co jsme dokázali vyprodukovat, nebylo normálně stravitelné. Jsou zápasy, kdy je radost pohledět, a pak ty, kdy soudný člověk řekne, že na tohle už nepůjde. A to byl tento. Takovýmto výkonem vyženeme lidi z ochozů určitě. Že pan Vrba vytáhl černého Petra, pardon žolíka, nás zachránilo. A protože labilní nejsme jen my, tak v chrámu hnusu a drahoty půjde téměř o vše. S hrůzou sleduji, jak disciplinární komise zavírá jedenu tribunu za druhou. Sparťany nepustí k nám, slávisty zase u nich doma na Tribunu Sever. Že bych pochopil, co tím získají, to nevím. Myslím si, že z toho bude ještě větší zle, než si vůbec připouští. Počkejme si. Čest královně Viktorce, celý FAČR zavřít do blázince! KOVI. 51 LET, PODNIKATEL

SPARTA PRAHA: Šury by měl radost Nebyl to vůbec lehký týden pro celou sparťanskou obec. Každý z nás jsme se se ztrátou Josefa Šurala nějak vyrovnávali, protože na tohle se prostě nemůžete připravit. Zvlášť když jde o tak mladého člověka plného života. Určitě to nebylo jednoduché ani pro kluky, vždyť ještě nedávno byl s nimi Šury v jedné kabině. Proto jsem moc rád, že jsme zápas s Baníkem zvládli. Vlastně jsme ho ani nemohli prohrát. Od začátku bylo vidět, jak všichni moc chtějí a že si nikdo nedovolí nic vypustit. A i když se občas úplně všechno herně nepovedlo, nasazení bylo víc jak stoprocentní. Šury by měl radost. Jinak si myslím, že si nyní nemůžeme dopřávat takový luxus, aby Kanga seděl. Ano je často nedisciplinovaný, ale je to taky v první řadě skvělý fotbalista. A pokud si s touto jeho vlastností tak široký realizační tým včetně všech manažerů neví rady, respektive, když ani hráč neprojevuje vůli se změnit, tak asi bude muset přes jeho nesporné fotbalové kvality jit. No a zkrotit by měli taky Costu, než někoho pošle do nemocnice! MICHAL ŠEDIVÝ. 50 LET, ÚŘEDNÍK

BANÍK OSTRAVA: (Video)rozhodčí neměří všem stejně Baník ani potřetí nedokázal Spartě vzít body. I když to herně opět nebylo vůbec špatné, zejména v první půli jsme měli více ze hry a několik možností skórovat. Především v reprezentační formě hrající Jánoš byl jako obvykle aktivní a při troše štěstí jsme mohli jít do vedení. Strašně moc nám chybí Baryho touha po gólu a umění šance proměňovat. Zápas opět hrubě ovlivnila chyba rozhodčích, kdy Costa likvidačním zákrokem přejel Filla. Ten může být rád, že stihl nadskočit, protože by si nohy mohl odnést ze hřiště v igelitce. Je zarážející, že na to sudího neupozornil videorozhodčí. Naopak při posouzení penalty proti nám byl velice aktivní a všechno viděl. U jednoho se zkrátka prozkoumává všechno, u druhého nic. Čekají nás náročné a těžké dva týdny, v sobotu v Jablonci by to možná chtělo pošetřit opory na úkor úterního utkání s Libercem, ve kterém půjde o přímý souboj o páté místo. Zkusme na severu Čech výsledkově překvapit. DAVID LIVEČ. 37 LET, VEDOUCÍ PRODEJE