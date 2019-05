Je to tady, už v neděli nás čeká zřejmě rozhodující zápas v bitvě o titul mezi Slavií a Plzní. Pokud vyhrají sešívaní, mohou už ve středu proti Jablonci slavit zisk mistrovského poháru. V opačném případě se misky vah výrazně přesunou na stranu Viktorie. Jak vidí klíčový duel sezony sportovní expert Fortuny Roman Kovařík a co bude hrát ve prospěch sešívaných? A proč by podle něj mohli v druhém kole nadstavby vyhrát všechny domácí týmy? Podívejte se na nový díl Sázkařských tipů na iSport TV!