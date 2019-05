Sparta suspendovala Kangu. Porušil pravidla kabiny, měl by se vrátit | iSport.cz

"Guélor Kanga nedodržel naše jasně stanovená pravidla, která jsou platná pro všechny hráče," uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. "Tyto hodnoty přitom jasně definují naši týmovou kulturu a jejich dodržování je pro nás klíčové," dodal bývalý reprezentační záložník.

Proč byl Kanga potrestán, Sparta neupřesnila. Pouze uvedla, že k suspendaci nedošlo kvůli tomu, že by osmadvacetiletý hráč porušil životosprávu, nebo špatně trénoval.

"Bylo to společné rozhodnutí moje a Tomáše Rosického. Porušil interní nepsaná pravidla kabiny. Nechtěl bych se konkrétně pouštět do toho, kvůli čemu to bylo. Ale trest Kanga přijal, dnes byl na utkání, fandil nám a myslím si, že tak by to i mělo být," řekl na tiskové konferenci sparťanský trenér Michal Horňák.

Ke středečnímu utkání v Plzni už Kanga bude nominovaný. "Kanga má samozřejmě otevřené dveře zpět do týmu. Trénoval s námi pořád a do dalšího utkání už by měl být v nominaci," uvedl Horňák. "Společně s realizačním týmem věříme, že se takový prohřešek nebude opakovat a Guélor se připojí k týmu opět pro utkání v Plzni," dodal Rosický.

Kanga patří mezi klíčové hráče Sparty. Od loňského příchodu z Crvené zvezdy Bělehrad odehrál za letenský tým 35 ligových zápasů a dal 15 gólů. V této sezoně se dělí s 11 zásahy o pozici nejlepšího sparťanského střelce.

