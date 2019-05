Všechno jsme zazdili, litoval Hora po posledním zápase sezony. Opustí Teplice? | iSport.cz

Co jste si říkal, když jste po posledním zápase sezony odcházel ze hřiště?

„Bylo to těžké… Celý týden pro nás byl strašně složitý, jak v hlavách, tak ve všem. Dostali jsme spoustu trestů a před zápasem nám bylo řečeno, že každý hráč, který je na hřišti, hraje o svoji budoucnost. Nevím, jestli se trenéři báli, abychom to nevypustili nebo abychom se motivovali.“

Budete mít o polovinu nižší květnovou výplatu, nedostanete prémie a čeká vás kratší dovolená. Jak jste to přijali?

„Přijímalo se to těžko, ale všichni jsme si byli vědomi, že porážka 0:8 byla ostuda. Trestů bylo bohužel víc. Museli jsme podepsat papír, že chceme hrát za FK Teplice, a strhli nám padesát procent z platu. Přijali jsme každý trest, který jsme dostali. S tím se nedá nic dělat. V zápase to bylo vidět: časté chyby, časté ztráty...“

Na odvetu do Boleslavi za vámi přijelo asi dvacet fanoušků, kteří vás celý zápas povzbuzovali. Čekal jste to?

„Bavil jsem se s nimi už v týdnu na tréninku. Vyjádřili nám velkou podporu a věděli jsme od nich, že přijedou. Mám pocit, že pohovory mezi námi a fanoušky proběhly v klidu. Něco nám vyčítali a my se k tomu postavili čelem. Děkujeme jim, že na nás nezanevřeli ani v posledním zápase sezony.“

Jaká byla?

„Ambice klubu byly skončit do desátého místa a pokusit se o Evropu. Do desátého místa jsme byli, takže první cíl jsme splnili. Bohužel jsme pak udělali ostudu a všechno jsme tím zazdili.“

Z osobního hlediska ale můžete být spokojený, ne? Nastřílel jste jedenáct gólů, tak povedenou sezonu jste ještě neměl.

„Z mého hlediska to byla vydařená sezona, ale týmově to nebylo ono. Porazili jsme Plzeň a Spartu, což s Teplicemi nepamatuju, ale je potřeba zabrat i v jiných zápasech. A ty jsme nezvládali. Musíme mít vyšší ambice, každý hráč na hřišti. Musíme chtít něco dokázat. Nemůžeme si říct: Jsme do desátého místa, super. Musíme mít vyšší a vyšší cíle.“

Bude se to týkat i vás? Po sezoně budete nejžhavějším teplickým zbožím.

„Uvidíme během dalších týdnů. Pokud přijde nějaká dobrá nabídka, která uspokojí mě i klub, tak bych si rád zkusil nějaké lepší angažmá. Třeba v cizině. Neříkám, že v Teplicích nejsem spokojený, ale když to bude něco venku, bude to pro mě nová šance. Na život, na jazyk i na fotbal. Rád bych to vyzkoušel.“

