Masopust nastartoval Slavii: Měli jsme v hlavách, o co můžeme přijít | iSport.cz

Drtivou většinu zápasu jste se ale až na výjimky do šancí nedostávali, pak jste soupeře rozbili třemi góly, máte pro to vysvětlení?

„Nevím, je pravda, že jsme se do finální fáze těžko dostávali, těžko jsme si vytvářeli šance. Plzeň hodně poctivě bránila, bylo to náročné.“

Nehrála roli i nějaká nervozita před zápasem? Přece jen jste měli i devítibodový náskok, najednou jenom dva body a tohle prohrát, šla by Viktoria na první místo...

„Jak říkáte, bylo to náročné. Myslím, že Plzeň sem jela s tím, že nemá co ztratit, a my naopak měli hodně co ztratit. Určitě to v těch hlavách bylo, ale jsme rádi, že jsme to zvládli.“

A teď můžete slavit už příště proti Jablonci...

„Ano, může se to stát, ale na tohle nesmíme koukat. Půjdeme pořád zápas od zápasu, víme, jak tady Jablonec hraje, že mu to v Edenu jde, nečeká nás tu nic jednoduchého.“

Ještě k zápasu, zdálo se, že Viktoria chtěla trochu zpomalovat hru, brzdit tempo, cítil jste to tak?

„Asi jo, přišlo mi, že takhle hraje Viktorka v posledních zápasech, že se nepouští do složitých rozehrávek, většinou to kope jednoduše dopředu, asi i tady chtěla hrát jednodušší fotbal.“

A svázala vás tím trochu? Přece jen by vám asi hrálo do karet vyšší tempo.

„Chyběla nám asi trochu větší lehkost v tom zápase, větší nadhled, abychom se líp dostávali do finální nebo předfinální fáze.“

Kromě toho gólu na 1:0 jste mohl pohnout skóre už dřív, na začátku druhé půle. Neříkáte si s odstupem, že jste měl zakončovat, než přihrávat Olayinkovi?

„No, zvolil jsem to, co vám budu povídat... (smích) Já jsem takový typ, že vždycky radši přihrávám, ani nevím, v jaké pozici zhruba byl, ale viděl jsem tam Petera nabíhat na zadní tyč. Zvoslil jsem to...“

Nicméně jste to napravil, váš gól na 1:0 pak Viktorii asi srazil, otevřela se vám hra do její obrany...

„Ano, nám to vyhovovalo, jak to pak museli otevřít. Pak přišla penalta, 2:0, a bylo rozhodnuto.“

