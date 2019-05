Jak roste Masopust ve Slavii. Klady a zápory? Dříč a ne už jen spalovač | iSport.cz

Slávisté oslavují třetí branku do sítě Plzně • Michal Beranek / Sport

Fotbalisté Slavie slaví jednu z branek do sítě Viktorie Plzeň • Michal Beranek / Sport

Slávistický záložník Lukáš Masopust slaví branku do sítě Plzně • ČTK

Klube se ve Slavii další atraktivní hráč pro cizinu? Přestupový mumraj se jistě roztočí kolem žádaného záložníka Tomáše Součka, ale co třeba i kolem křídelníka Lukáše Masopusta? „Kdyby měl víc klidu, hrál by v bundeslize nebo Premier League,“ soudil slávistický trenér Jindřich Trpišovský o šestadvacetiletém poctivci, fofrníkoví a také hrdinovi, který první trefou našteloval červenobílou armádu za vítězstvím proti Plzni (3:1) a dost možná ke klíčovému kroku za titulem. V sekci iSport Premium najdete analýzu výkonnostního růstu hráče, který vylétl až do reprezentačního kádru.