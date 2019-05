Navrátil o záchraně Slovácka nepochyboval: Zvládli jsme to suverénně | iSport.cz

Měl jste někdy obavy o udržení v soutěži?

„Upřímně říkám, že jsem to v hlavě vůbec neměl. Byl jsem přesvědčený o tomto týmu, že to zvládneme. Je velká škoda, že jsme neuhráli desítku. Myslím, že bychom na to i měli. Ale na konci jsme to suverénně zvládli. Akorát na Bohemce nebyl náš výkon moc dobrý. Doma to bylo jakžtakž. Řekli jsme si, že musíme být hladoví po gólech a to tam bylo.“

Pamatujete takto povedený začátek?

„I doma s Příbramí jsme měli podobný. Teď jsme sice dali rychle dva góly, ale pak jsme polevili a nebyli jsme tolik na míči. To byla škoda. Mělo nás to uklidnit a mně přišlo, že jsme spíš trošku znervózněli. Bylo to takové zvláštní.“

Opava měla ve druhé půli navrch, co?

„Tlačila, hodně se nakopávaly balony. Místo, abychom hráli po zemi a nechali je běhat…Ale pro nás jsou důležité body. Třetí gól to nakonec zlomil. A jestli jsme zachráněni, tak je to super. Ta nadstavba je zvláštní, jsou to zápasy navíc. Asi si na to všichni teprve zvykáme. Kdybychom byli do desítky a mohli ještě hrát o poháry, tak se na to samozřejmě díváme jinak. Sám nevím, jak to mám brát.“

Opravdu byl zákrok Matěje Hrabiny na penaltu?

„Nevím. Toho hráče jsem neviděl, vrazil do mě. Myslím, že penalta byla.“

Jak přistoupíte k posledním dvěma kolům?

„Bylo by špatně, kdybychom něco podcenili. Mohlo by se nám to šeredně nevyplatit. Trenér to ani nedovolí, bude po nás šlapat. Chceme vyhrávat. Je to dobré i pro sebevědomí do přípravy a další sezony. Musíme si ukázat, že fotbal hrát umíme a vstoupit do nové sezony s hlavami nahoře.“