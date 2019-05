Bořek Dočkal a Filip Panák jsou po operaci! Sparťané přijdou o start nové sezony | iSport.cz

Bořka Dočkala, který se v zimě vrátil do Sparty po působení v Číně a USA, trápily během jarní části sezony zdravotní problémy, kvůli nimž Letenským pomohl pouze ve třech duelech. Jelikož se nemohl vrátit do plné zátěže, podrobil se v úterý operačnímu zákroku Achillovy šlachy.

Spartě může 30letý záložník chybět až čtyři měsíce. Přesnou dobu ale zdravotní tým klubu z Letné vzhledem ke krátké době uplynulé od operace nepredikoval. „U Bořka jsme provedli reparační zákrok na Achillově šlaše. Jeho zranění mělo degenerativní tendenci, proto jsme se rozhodli pro tuto formu řešení,“ objasnil sparťanský lékař Miroslav Sinkule.

Operaci se podrobil také Filip Panák, který přišel v zimě na Letnou z Karviné, ale kvůli potížím s kolenem se nemohl zapojit do plného tréninkového procesu. Stejně jako u Dočkala, i v Panákově případě je příliš brzy na to předpovídat nějak přesněji dobu návratu. Měla by se však pohybovat kolem čtyř až šesti měsíců.

„U Filipa jsme provedli revizní výkon po těžkém zranění, které utrpěl v listopadu minulého roku. Nyní jsme provedli zákrok s ohledem na hojení chrupavky,“ upřesnil Sinkule.