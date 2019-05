Hašek po debaklu: Jde to za mnou! Teď zapomenout a uhájit ligu, kam patříme | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Bohemians - Příbram 1:4. Klokanům hrozí baráž. Řádil Matoušek VŠECHNA VIDEA ZDE

Dvě kola před koncem nadstavby jste na barážovém čtrnáctém místě s jednobodovou ztrátou na bezpečné pozice. Jak vám je?

„Jako po nejslabším výkonu za celé jaro. Byli jsme v situaci, kdy jsme potřebovali zvítězit nebo aspoň neprohrát, ale náš výkon byl velice slabý. Šlo by možná použít i jiná slova.“

Proč přišlo selhání v tak důležitém zápase?

„Je jen jeden důvod: nezvládli jsme to mentálně. Jde to za mnou, protože tým připravuju na zápasy já. Nemá cenu se v tomhle utkání dál patlat a rozebírat jednotlivosti, nebylo by to ničemu prospěšné. Pomůže jediná věc – zapomenout.“

Takže žádné hluboké analýzy vysoké porážky?

„Situace je daná: máme dva zápasy na to, abychom dokázali uhájit příslušnost k lize, kam patříme. Byť s tím náš výkon proti Příbrami nekorespondoval.“

V čem je váš největší problém?

„Dlouho hrajeme v tom, že každý další zápas je pro nás životně důležitý. To se týká i příštího utkání v Karviné: věřím, že budeme schopní se připravit tak, abychom uhráli lepší výsledek.“

Co je teď nejdůležitější? Neztratit nervy? Už to nemáte ve svých rukách.

„S tím tak úplně nesouhlasím. Pokud ve zbývajících dvou utkáních získáme šest bodů, pravděpodobnost záchrany bude vysoká. Ani v baráži nebudeme bez šance, jsou to případně další dva zápasy.“

Góly Domácí: 2. Vaníček Hosté: 32. Mingazov, 44. Kingue, 50. Matoušek, 86. Polidar Sestavy Domácí: Fryšták – Hůlka (74. F. Hašek), Krch (C), Pokorný – M. Dostál, Vacek, Ljovin (46. Puškáč), Bartek – Reiter, Júsuf Hilál (86. Záviška), Vaníček. Hosté: Kočí – Nový, Tregler, Soldát, Antwi – Mingazov (89. T. Jablonský), Kingue, Jan Rezek (C), Fantiš – Matoušek (90. Skácel) – Polidar (86. Kodr). Náhradníci Domácí: Valeš, Jindřišek, Záviška, Hašek, Šmíd, Vondra, Puškáč Hosté: Švenger, Květ, Jablonský, Skácel, Kodr, Voltr, Chaluš Karty Domácí: Krch, Hůlka Hosté: Polidar Rozhodčí Berka – Flimmel, Šimáček Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 3055 diváků

