Plzeň - Sparta: Brabec odehrál nejlepší zápas, chválil Vrba. A koukáme výš | iSport.cz

Jste dnes spokojen nejen s výsledkem, ale i s výkonem týmu?

„Myslím si, že to byl zajímavý fotbal, spousta šancí z naší strany. Dali jsme čtyři góly, což je samozřejmě super. Zvládli jsme to velice dobře.“

Dá se to z vaší strany označit jako výkon jara?

„Tak to neberu. My jsme podle mého názoru odehráli velice dobré jaro, určitě lepší než třeba minulý rok. Bohužel se nám nepodařilo na Slavii vyhrát, i když jsme za stavu 0:0 měli jednu stoprocentní příležitost. Momentálně víme, že můžeme skončit nejhůř druzí, což si myslím, že pro Plzeň není úplně špatné umístění. Ale na druhou stranu ještě koukáme výš a uvidíme, jak dopadne zápas Slavie s Jabloncem.“

Musel jste tým nějak probouzet po prohře na Slavii?

„Neměl jsem žádný problém.“

Co říct k vaší defenzivě, konkrétně k Jakubu Brabcovi, který proti Spartě předvedl možná svůj nejlepší výkon v dresu Plzně?

„Často se stává, že hráči se proti svému bývalému klubu chtějí ukázat. Rozehranost u něj bude čím dál tím lepší, protože na podzim v Turecku moc nehrál. Máte pravdu, dnes asi odehrál nejlepší utkání u nás.“

Otevřely se vám nové možnosti v sestavě třeba tím, že jste postavil Joela Kayambu na pozici podhrotového hráče?

„Máte pravdu, otevřely. Máme nějaké zraněné hráče, Kayamba má navíc rychlostní předpoklady a my jsme chtěli naši hru do útočné fáze zrychlit, protože v minulých zápasech se nám to moc nedařilo a naše přechodová fáze byla hodně složitá. Proti Spartě to bylo mnohem rychlejší a on k tomu hodně přispěl.“

Už na podzim jste ztratili zraněného Michaela Krmenčíka. Napadlo by vás, že budete i bez něj ve hře o titul?

„Sami moc dobře víte, že Plzeň má už deset let ty nejvyšší ambice. Ve fotbale se stává, že se někdo zraní, máme tady Beauguela a Chorého, kteří jsou podle mého názoru velice dobří hrotoví útočníci. Nám spíš chyběla herní převaha z křídelních prostorů a právě v té přechodové fázi. Krmenčík je fotbalista, na kterého budeme určitě spoléhat v příští sezoně, ale není to jen o něm.“

Co byste řekl k výkonu Jana Kovaříka, který vám svým střídáním pomohl už na Slavii a Spartě dal dva góly?

„Kdyby dal gól na Slavii, řekl bych, že je to fantastický hráč. Ale on trefil jen tyčku.“

A dnes?

„Dnes dal dva góly a v koncovce patřil k tomu nejlepšímu, co jsme dnes měli. Honza je velice zodpovědnej a pracovitej hráč a já jsem rád, že ho máme.“

Zahrál dnes Tomáš Hořava lépe než v předchozích zápasech?

„Vy se furt bavíte, jako bychom na jaře uhráli tři body. Já přitom tuším, že na jaře patříme k nejlepším mužstvům v lize, takže nevím, kam míříte. S mužstvem jsem spokojený, hrálo dobře. Že jsme nezvládli zápas na Slavii, nás strašně mrzí, kdybychom ho zvládli, měli bychom trumfy v rukách my. Nebudu se bavit o nějakých individuálních výkonech, podle mého názoru jsme jaro odehráli velice slušně. Plzeň si udržuje svoji výkonnost a já jsem rád, že jsem u toho. Toť vše.“

V březnu jste na Spartě stejným výsledkem prohráli. Dá se teda říct, že jste mužstvem dvou tváří?

„My jsme měli Spartě co vracet a dnes se nám to podařilo. Jsem rád, že nebudete psát, že nemáme kondici.“

