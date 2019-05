Dojatý Schaffartzik! Ještě větší euforie než po postupu, líčil opavský srdcař | iSport.cz

Jak vám je po těle?

„Jsem neuvěřitelně moc spokojený, ani nevíte jak. Ten gól věnuju svému dědovi, který na tom není extra dobře. Je můj velký fanoušek. Jako všichni v rodině. Navíc jsme se udrželi v lize, čemuž po tom začátku, kdy jsme museli hrát v Brně, moc lidí nevěřilo. Ale zvládli jsme to. Super pocit.“

Je to podobná euforie jako loni po postupu?

„Možná ještě větší. Zůstáváme v lize po tom, co nám skoro nikdo nevěřil.“

Proti Příbrami jste byli lepší, ale náhlé vyrovnání na 1:1 vás mohlo zničit.

„Hrálo se o bytí a nebytí v lize. Bylo to nepříjemné, trošku náročnější na psychiku. Ale s podporou našich fanoušků jsme to dokázali. Věřil jsem, že to tam nějak doklepneme. Měli jsme docela dost standardek, větší chuť a drajv po vítězství.“

Standardní situace byly klíčem k triumfu, že?

„Standardky máme silné. Zavoš je výborně zahrává, předtím i Zapka (Zapalač). Když si nacvičíme, že tam ten balon půjde, tak tam opravdu jde. To je základ.“

Budoucnost klubu je pořád nejistá. Co bude dál?

„Věřím v lepší zítřky. I když na to moc nevypadám, jsem pozitivní člověk.“