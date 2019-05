Karviná půjde v baráži na Jihlavu. Těžký soupeř, tuší Moravec | iSport.cz

Tím padla i poslední naděje, že se baráži vyhnete. Jak to berete?

„Teď už je to jasné. Teoretická naděje se z toho dostat, byla. Chtěli jsme s Bohemians vyhrát, ale už to tak je. Bohužel a musíme se připravit na Jihlavu.“

Jaký bude Jihlava soupeř?

„Hrál jsem proti ní hodně ve druhé i v první lize. Bude to nesmírně těžký, bude to o ligu. Musíme se připravit všichni a udělat maximum pro udržení. A makat.“

Před rokem jste se také zachraňovali až v posledním kole v Jihlavě. Vyhráli jste tam, udrželi FORTUNA:LIGU, oni spadli. Bude to podobné?

„Bude, musíme se připravit, máme na to týden a něco. Musíme dát do toho všechno.“

Baráž je novinka, pro koho bude přínosná? Pro týmy z první nebo druhé ligy?

„No, to uvidíme. Bude to zajímavé. Těšíme se, ale musíme do toho jít s pokorou a zvládnout to.“

Začínáte doma, druhý zápas bude v Jihlavě. Je to výhoda? Nebo by bylo lepší začínat venku?

„Nevím, jak pro koho, ale pro mě je lepší začínat doma. Uvidíme. Záležet bude hlavně na tom, jak se na to připravíme.“

