Hrubý z Baníku: Slavii titul přeju víc než ostatním, je zasloužený mistr | iSport.cz

Je Slavia zasloužený mistr?

„Myslím, že jo. Už jen kvůli tomu, jak mají kvalitní a široký kádr. Že se dokázali poprat s náročným programem, který měli. Klobouk dolů před nimi. Já jim musím jenom poblahopřát. Jsme teď rádi za bod, se Slavií je to vždycky strašně těžký zápas. Jsme za bod rádi. Pomohlo nám, že Plzeň porazila Liberec, ale je tady ještě jedno utkání. To musíme zvládnout.“

S mistrem jste doma neprohráli (2:1, 0:0), jak cenné je to pro Baník?

„Je to cenné. Jak jsem říkal, zápasy s nimi jsou strašně těžké. Jsme rádi, že jsme to zvládli a doufám, že nám ten bodík pomůže.“

Teď máte Slavii i ve finále MOL Cupu, bude to jiný zápas?

„Asi to bude jiný zápas, protože je to úplně jiná soutěž. Zase to půjde na nože, my se na to musíme připravit hlavně psychicky. Doufám, že to zvládneme.“

Čekáte jiný zápas?

„Myslím, že ani ne. Bude to zase hodně zezadu, nikdo nebude chtít udělat chybu a bude čekat, s čím přijde Slavie. Mají strašnou sílu dopředu, dá se očekávat, že budou držet balon. Nemyslím si, že to bude nějaké jinačí utkání.“

Bude se hrát v Olomouci, co na prostředí říkáte?

„Pro oba týmy je to tak nějak shodné. Mají to sice o hodinku dál, ale je to hezký stadion. Čekám, že bude hezká atmosféra a že si to všichni užijeme.“

Milan Baroš už se rozcvičoval, byl na soupisce. Může být žolíkem pro pohár?

„Bylo by to skvělé. (usměje se) Doufáme, že tam bude od začátku, nebo tam aspoň naskočí. Kdyby to finále rozhodl, bylo by to super pro něj, pro Baník i pro Ostravu.“

