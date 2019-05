Horňák po výhře v tichu: Atmosféra? Nelíbilo se nám to, fandění chybělo | iSport.cz

Máte za sebou poslední domácí utkání. Charakterizovalo celou sezonu Sparty? Nehrálo se v kdoví jakém tempu, atmosféra byla zvláštní…

„Asi to musím potvrdit. První půli jsme nezačali špatně. Hráli jsme dobře, drželi jsme míč. Soupeře jsme nepouštěli do šancí. Celkově to s hrou v prvním poločase nebylo až tak zlé. Asi to trochu zapříčinila atmosféra, že to utkání postrádalo fanouškovství, fandění a nebylo to dobré. Nelíbilo se nám to.“

Ve středu hrál v Plzni Plechatý v základu, tentokrát pouze střídal. Jaká byla strategie, co se týče jeho osoby?

„Chtěli jsme s Jabloncem uspět, vyhrát. Proto jsme zvolili zkušenější obranu, než stoperskou dvojici s Plechatým. Zápas nám vyšel. To, že nehrál, určitě nebylo o tom, že by nám prohrál zápas, to v žádném případě. Důvodem bylo, že jsme chtěli jednoduše vetší zkušenost v obraně.“

Nepřemýšlíte, že by na Slavii dostali šanci méně vytížení nebo mladí hráči, aby se zapracovali do sestavy? V utkání už o nic nejde.

„Je to samozřejmě jedna z možností. Pořád jsme ale ve Spartě, kde nelze vypustit ani podcenit žádné utkání. Chceme hrát každý zápas tak, abychom uspěli. Samozřejmě je to jedna z variant, že bychom dali šanci i jiným hráčům, ale zatím jsme o tom nestihli popřemýšlet. Možnost tu ale je.“

Poprvé pod vámi hrál v základu Kanga. Zdálo se, že jste měli hru trochu více pod kontrolou. Do jaké výše to přičítáte jemu?

„Chtěli jsme zrychlit hru, což jsme chtěli tedy už v Plzni. Tam se nám to ale nedařilo. Věděli jsme, že Kanga je hráč, který dokáže hrát konstruktivně, ale hlavně umí dát dobrou dlouhou přihrávku. S tímto záměrem jsme do toho s Jabloncem šli. V první půlhodině nám to vycházelo, hráli jsme tak, jak jsme chtěli, ale potom jsme od toho upustili a po červené kartě už to z naší strany nebylo dobré.“

Na Letné vás ze skupiny o titul v celé sezoně nikdo neporazil, venku tomu ale tak nebylo. Čím si to vysvětlujete?

„Asi je to o tom, že nemáme natolik zkušený tým, jako týmy nad námi. Byli jsme v tomto takoví křehcí. Doma dokážeme soupeře přitlačit, hrajeme s entusiasmem, ale venku nám v této sezoně, vzhledem k množství mladých hráčů v sestavě, chyběly zkušenosti. Tomu bych to asi přičítal.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12. Štetina, 57. Zahustel Hosté: Sestavy Domácí: Heča – Zahustel (77. Chipciu), Radaković (88. Plechatý), Štetina, Matěj Hanousek – M. Hašek, M. Frýdek (C) – Moberg Karlsson, Kanga, Hložek – Tetteh (56. Ćivić). Hosté: Hanuš – Holeš, Hovorka, V. Kubista, Sobol – Hübschman (C) (65. T. Pilík) – Kratochvíl, Trávník (87. Peřina), Považanec, Jovović (78. Pleštil) – Doležal. Náhradníci Domácí: Nita, Chipciu, Plechatý, Vácha, Ćivić, Plavšić, Sáček Hosté: Hrubý, Ikaunieks, Chramosta, Pilík, Pleštil, Peřina, Fábry Karty Domácí: Kanga Hosté: Hovorka (č) Rozhodčí Houdek – Mokrusch, Pečenka Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč

