Frydrych vyhrál titul "doma": Zvláštní, smál se. Oslavy musíme udržet v normě | iSport.cz

„Je to zvláštní, slavit titul s jiným klubem, ale doma,“ usmíval se Frydrych. Na sobě měl speciální dres se zlatým písmem, mistrovskou čepici v rukou. Už byl zkropený šampaňským, když si došel pod hlavní tribunu Baníku a povídal si s přáteli.

„Sice tady slavíme se Slavií, pro Ostraváky to asi úplně super není, že tady slaví někdo jiný, ale pro mě je to moc příjemné. Být doma a slavit. Je to jiné, než slavit někde v Příbrami třeba. I jsem se těšil.“

Zatímco před dvěma lety byl Frydrych v titulovém duelu proti Brnu (4:0) v základní sestavě a ve 26. minutě také hlavičkou po rohu rozjel zlatou jízdu Slavie, tentokrát začínal na lavičce náhradníků. Na hřiště v rodné Ostravě se ale dostal. V 82. minutě ho trenér Jindřich Trpišovský poslal do hry.

Ještě před tím si Frydrych při rozcvičení popovídal s Milanem Barošem. Baníkovská legenda byla na soupisce, také se rozcvičovala. „Jen jsme se pozdravili, neviděli jsme se od posledního zápasu,“ usmíval se Frydrych. „Milan tam byl jen v teniskách, tak nevím, jestli byl vůbec připravený do hry, nebo nás tím chtěl Baník jenom postrašit.“

Jestli Baroš proti Slavii naskočí ve středu ve finále MOL Cupu v Olomouci? Nad tím čerstvý šampion jenom pokrčil rameny. „Uvidíme. V každém případě bude pohár těžký zápas, Baník se do finále dostal zaslouženě, když porazil všechny soupeře, co měl,“ přemítal Frydrych. „Musíme se na něj nachystat, i když to bude asi těžké. Nebudu říkat, že nebudeme vůbec slavit, to asi těžko. Ale musíme to udržet v nějaké normě, abychom byli připravení na středeční zápas.“

Baník - Slavia: Poslední vteřiny zápasu a sešívaní slaví 19. titul! 720p 360p REKLAMA

Baník - Slavia: Součkův volej skončil vedle brány 720p 360p REKLAMA