Rada: Úvod byl od nás laxní. Nadstavba? Myslím, že se vrátí starý formát | iSport.cz

Jak hodnotíte utkání?

„Jsem zklamaný, protože jsme neodvedli výkon, jako v předešlých zápasech. Bohužel jsme do zápasu vstoupili laxně. Neměli jsme pohyb a začátek z naší strany byl špatný. Samozřejmě, měli jsme dvě šance, jednu Doležal, druhou Kubista, hlavně jeho hlavička byla velkou příležitostí."

První gól jste dostali po rohu…

„Myslím si, že to asi všichni viděli, že to byl obrácený roh, který vůbec být neměl. My z toho pak dostali gól. Rozhodčí přiznal, že chyboval, ale bohužel jsme inkasovali. Neuhlídali jsme standardní situaci, kdy hlavičkoval Štetina a i přesto, že jsme jeho pokus zastavili, tak u dorážky už jsme nebyli důslední."



Co říct k vyloučení Hovorky?

„Zápas určitě ovlivnilo. Dostali jsme se do deseti, a i když jsme tam měli nějaké náznaky, tak to nebylo nic, co bychom zakončili. Do druhého poločasu jsme nastoupili s tím, že budeme chtít hrát z bloku, dobře se posouvat a využít brejkových situací. Měli jsme ale jen náznaky, vyloženou šanci jsme neměli. Domácí pak přidali druhou branku, kterou si myslím, že jsme mohli uhlídat. Mimo dvou gólových situací ale Sparta nic neměla. Zápas určitě nesplnil očekávání. Náš výkon byl horší, než v předešlých zápasech se Slavií a s Plzní. I proto odjíždíme poražení. Bylo vidět, že od začátku nejsme ve své kůži. Teď se ale musíme připravit na Liberec.“



Neuvažoval jste, že protočíte více sestavu, když na Spartě „o nic nešlo“?

„Jediné, co jsme chtěli, bylo, že vyměníme gólmany. Na tom jsme se dohodli už po Slavii. Jinak si myslím, že by bylo protáčení sestavy zbytečné. Chceme vyhrát každé utkání - i na Spartě. Sestavu jsme nechtěli točit, protože jsme chtěli bodovat, bohužel se to nepovedlo.“

Co jste říkal na výkon Davida Hovorky? Byl u prvního gólu, kdy neuhlídal Štetinu, poté se nechal vyloučit.

„Asi nebyl optimální. Ale po jednom zápase nebudu dělat závěry. David odvedl po svém příchodu hodně práce, řadu kvalitních výkonů a patřil ke stěžejním hráčům. První gól bohužel neuhlídal a vyloučení na jeho výkon hází blbé světlo. Ale tyto věci se ve fotbale dějí a s Davidem jsem celkově spokojený.“

„Strašák, to se říká, když dlouho nevyhrajete. Samozřejmě, že nás to mrzí, ale odehráli jsme tu i zápasy, kdy jsme mohli vyhrát. Sparta není v komfortní situaci a jeli jsme sem s tím, že se tu dá hrát a že můžeme něco uhrát. Na statistiky ale nekoukám. Nevyšel nám vstup do utkání a od toho se zápas odvíjel.“

Máte jisté čtvrté místo. Jste rád, že vás nyní čeká Liberec, se kterým je vždy o co hrát, vzhledem k tomu, kdyby došlo na zápas s vítězem skupiny o Evropskou ligu?

„Nějaké věci jako že se o nic nehraje, to nepřipadá v úvahu. Kluci jsou profesionálové a čeká nás jeden, nebo dva zápasy. Podcenění, nebo tak něco, to ne. Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Trénujeme naplno a hráči vědí, jaké je u nás klima a jak chceme hrát. Teď hrajeme s Libercem, který budeme chtít porazit. Někde v hlavách hráčů může ale být, že se sezona dohrává. Hráči ale vědí, jaká je situace a toto vůbec neplatí. Nebudeme od ničeho ustupovat a hráči musejí trénovat. Až pak budou mít zaslouženou dovolenou.“

Co říkáte na nadstavbu?

„Je to něco nového, co tu ještě nebylo. Je to první ročník. Asi jsem stará škola, ale pro mě bylo vždy třicet kol, mistr a dva padají. Atraktivita? Nevím. Dnes tu bylo na Spartě šest sedm tisíc diváků. Když by to bylo jindy, tak je tu 15 tisíc. Tyto zápasy jsou zvláštní tím, že je už prakticky vše rozhodnuté. Je to ale dané, my to musíme odehrát a pak ti, kdo o tom rozhodují, musejí situaci vyhodnotit. Myslím, že do budoucna to ale spadne zpět. To ale není o mě. Vlastně se opakuji. Je to podobné i u videa. Všichni ho chtěli a dnes jsou rozčílení a proti videu. Nechme fotbal takový, jaký je. Myslím si, že by v něm měl rozhodovat lidský faktor. Když to rozhodně špatně, budeme se zlobit. Jako dnes na Spartě. Obrácený roh, my dostali gól. Kdybych neměl trest, tak vylítnu a budu se zlobit. Já se zlobil stejně, ale nenadělám s tím nic."

