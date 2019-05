Nezmar o titulu i plánech: Věřím, že Souček by ve Slavii neztrácel čas | iSport.cz

Titul byl pro vás v této sezoně nejdůležitější metou, že?

„Určitě tohle byl hlavní cíl. Jsem rád, že jsme to zvládli. Kluci dosud odváděli super výkony a dali do toho všechno. Poslední zápasy byly možná svázané nervozitou. Nebylo to tak, jak jsme hráli celou sezonu. Někdy to tak však je, vím ze své vlastní zkušenosti, že závěrečná kola jsou složitá.“

Co vám v sezoně přineslo největší radost?

„Sezona ještě neskončila, popřemýšlím o tom až na samotném konci. Ale můžu říct, že emoce, jaké jsem na tribuně zažil při odvetě se Sevillou, jsem ve fotbale ještě nezažil. Zápas se Sevillou si budu pamatovat do konce života.“

Co teď chystáte pro hráče?

„Trénink. Jsem zvědavý, jak se to povede (úsměv).“

Jaké budou oslavy?

„Doufám, že žádné. Kluci jedou zpátky vlakem, nepředpokládám, že to bude úplně bez alkoholu. Ale věřím, že to ustojíme. Už předtím jsme si definovali, že chceme sezonu dotáhnout pokud možno k double. Jeden cíl, tedy finále poháru, před námi ještě je.“

Slavíte titul zaslouženě?

„Věřím, že jsme skoro bez výjimek předváděli výborný fotbal, dávali jsme spoustu gólů. Netvrdím, že to bylo bez zaškobrtnutí. Určitě bych si dokázal představit, že to v některých momentech nebo zápasech bude vypadat jinak. Ale myslím, že celkově jsme to zvládli super. Když to sečtu s tím, jak náročný program kluci měli a kam jsme se dostali v Evropské lize, tak musím před nimi a před realizačním týmem smeknout.“

Baník - Slavia: Poslední vteřiny zápasu a sešívaní slaví 19. titul! 720p 360p REKLAMA

Máte tituly jako hráč se Slovanem Liberec, teď jako sportovní ředitel se Slavií. Jaký je to rozdíl?

„Tohle je první titul, kdy nejsem na hřišti. Rozdíl je to velký. Ve Slovanu to bylo vždycky překvapení, netvrdím, že tady to bylo jasné, a že když jste ve Slavii, máte vyhrát titul. Ale díky ambicím, podmínkám, možnostem, které Slavia má, si titul za cíl dopředu dává. Kromě radosti je tam i kousek úlevy z toho, že jsme to zvládli.“

Skoro každý čekal, že mistrem budete vy. Říkalo se, že hrajete nejlépe ze všech. Cítili jste z tohoto pohledu tlak?

„To se asi musíte zeptat především hráčů a trenérů. Myslím, že je jasné, že tlak se stupňoval. Všeobecně jsme se připravovali na to, že nadstavba bude trošičku jiná soutěž. Každý zápas byl prakticky o šest bodů, tlak byl jednoznačně větší.“

Nadstavba pro vás tedy byla náročná, že?

„Díky tomu, kam jsme se dostali v Evropě, je pro nás nadstavba trošičku komplikace, protože nám zvyšuje počet zápasů. Na druhou stranu jsme udělali rozhodnutí, že si pro jaro necháme kádr trošičku širší. Bylo to s určitým rizikem, protože kdyby těch utkání tolik nebylo a někteří by tolik nehráli, napětí v kabině by mohlo být trochu větší. Myslím, že dosud se nám to vyplatilo.“

Dalším cílem je Liga mistrů. Budete hrát jen jedno předkolo, a pokud neuspějete, čeká vás základní skupina Evropské ligy.

„Je to příjemná představa, na druhou stranu vím, jací soupeři včetně Ajaxu se nám tam rýsují. Tohle hodnocení si nechám na později.“

Máte už v hlavě posily na novou sezonu?

„Samozřejmě máme, ale nebudu to ještě prezentovat. Čekají nás ještě dva zápasy a kluci se na ně musejí soustředit. Momentálně do toho nechceme vstupovat žádnými prohlášeními.“

A jak těžké bude na druhou stranu udržet všechny opory?

„Očekávám, že zájem o naše hráče bude, koneckonců už nějaký je. Ale myslím, že všichni ve Slavii včetně hráčů vnímáme, že ambice, které máme, se ještě dají maličko posouvat. Myslím hlavně Ligu mistrů. Věřím, že až se bude lámat chleba, i u hráčů tohle povědomí nějaké bude. Doufám, že plus minus se nám kádr podaří udržet pohromadě.“

Největší zájem bude o záložníka Tomáše Součka. Zůstane ve Slavii?

„Tomáš je jedním z našich nejdůležitějších hráčů. Věřím, že společnými silami a komunikací se nám to podaří ustát. Osobně jsem přesvědčený o tom, že Tomáš v našem prostředí dokáže udělat ještě jeden krok nahoru a že se to vyplatí i jemu.“

Nebylo by pro něj osobně lepší, kdyby udělal krok vpřed a odešel do zahraničí?

„Věřím, že nebude dělat už jen jeden krok, ale že udělá i další. Osobně jsem přesvědčený, že to, co tu máme momentálně nastaveno a kam se chystáme, by mu mohlo pomoct.“

Neztrácel by tedy podle vás čas, kdyby ve Slavii zůstal?

„Jsem přesvědčený, že ne.“

Trpišovský po titulu: Úleva, ale klobouk dolů před Plzní 1080p 720p 360p REKLAMA

Hušbauer: Titul jsme chtěli získat už dřív. Teď chceme double 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Baník - Slavia 0:0. Domácí v závěru strašili, ale mise splněna. Sešívaní mají titul! Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.