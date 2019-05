Proč je Slavia mistr? Faktor Souček, Trpišovského práce i síla lavičky | iSport.cz

Trpišovského práce

V této sezoně se naplno projevila práce trenéra Jindřicha Trpišovského, která započala minulý rok v zimě. Progresivní kouč tým piplá, hustí do něj své představy a hráči přesně vědí, co, jak a proč mají hrát. Červenobílí se prezentují aktivně, rychle, útočně a agresivně. Zásadně nevadilo, když někdo vypadl, naskočil další borec, který do fungujícího systému bez problémů zapadl. Slavia je ve svém vývoji z českých klubů jednoznačně nejdál a na hřišti to prodala. Navíc se dokázala dobře vypořádat s nahuštěným programem a po heroických bitvách na evropském pódiu v lize moc neztrácela.