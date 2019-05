Slavia po oslavách trénovala. Ožrat se do němoty? To nešlo, hlásí Coufal | iSport.cz

Před vrátky na tréninkovou plochu v Edenu stál fanoušek s velkou slávistickou vlajkou, každý z hráčů i členů realizačního týmu se mu na ni ochotně podepsal. Spokojený fanda si ji může vystavit se štítkem „mistři 2018/2019“. Noví čeští šampioni se ale ještě nemůžou oddávat oslavným orgiím, týden musejí vydržet, protože už ve středu hrají v Olomouci finále MOL Cupu proti Baníku Ostrava a v neděli zakončí FORTUNA:LIGU prestižním střetem se Spartou.

Slávisté v pondělí trénovali od čtyř hodin odpoledne a nevypadali, že by byli po nedělní cestě vlakem z Ostravy, kde bezbrankovou remízou proti Baníku definitivně stvrdili zisk titulu, a následné večeři v Praze nějak výrazně pomuchlaní. „Byla to lehká, decentní oslava. Určitě by to chtěl každý oslavit víc, ale za cíl máme double. Kdybychom se ožrali to němoty, skloubit by to nešlo,“ dušoval se obránce Vladimír Coufal.

Na tréninku panovala rozverná nálada. Už při úvodním zahřívacím vyklusávání se pošťuchovali asistent trenéra Zdeněk Houštecký a sportovní ředitel Jan Nezmar, až se do sebe zaklesli jako dva řeckořímští zápasníci a po chvilce přetahování spadli na zem. Nadšení hráči se pak na ně sesypali.

Následovalo bago, po chvilce smlouvání se hrálo o borůvky a maliny. A trenér Jindřich Trpišovský zapomněl na svou zásadu, že už do něj nejde s obráncem Janem Bořilem, který mu při něm na zimním soustředění v Portugalsku zlomil nos. Naštěstí se kouči čerstvých šampionů nic nestalo. Brankáři se zase bavili posouváním míče na přesnost.

„Takový optimistický trénink zažíváme každý den. To není jen tím, že jsme vyhráli titul. Dobrou náladu tu máme pořád. To je ten důvod, proč vyhráváme a jsme úspěšní. Máme skvělou partu, neděláme rozdíly, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme. Vždycky si k tomu něco řekneme a pak jdeme na trénink s dobrou náladou,“ líčil Coufal.

Železný muž slávistické sestavy jen vyklusával. „Ale nemám žádné lehké zranění. Takhle vždy probíhá můj pozápasový trénink, většinou nechodím ani ven,“ ujistil Coufal, který je proslulý tím, že dře během utkání na pravé straně až do úmoru. Lehce s ním běhal i Petr Ševčík, na jednotce chyběl Miroslav Stoch.

Se Slavií začal v pondělí trénovat i Matěj Vydra. Ale ne, příchod útočníka z anglického Burnley do Edenu se nechystá. Vydra se jen s celkem z Vršovic dohodl, že se s ním bude tento týden připravovat, aby se udržel v kondici před reprezentačním srazem.

Týden „sešívaných“ bude hlavně pracovní. Už v úterý vyrážejí vlakem do Olomouce ke středečnímu finále domácího poháru proti Baníku.

