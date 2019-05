LIGOVÝ INSIDER: Být Součkem, šel bych ven. Má na jakoukoli soutěž | iSport.cz

Slávisté vstřelili nejvíc gólů ze všech, pětasedmdesát, ale také jich nejméně – pouhých pětadvacet – inkasovali. To se možná vzhledem k dřívější hře na riziko tolik nečekalo. „Začíná to už od útočníků,“ upozorňuje na výtečně zvládnutou defenzivu Jiránek. Stěžejní podíl na bilanci pak má samozřejmě brankář Ondřej Kolář a stoperské duo, jež se ustálilo ve složení Michael Ngadeu – Simon Deli. „Tahle stoperská dvojice je nejlepší v lize, má evropské parametry,“ říká uznale Jiránek.

Na druhé straně střílela Slavia góly hlavně z druhé vlny, o plných dvaapadesát se postarali záložníci, o jedenáct zase obránci. Ve stínu naopak zůstali útočníci v čele s Milanem Škodou. V létě by se měl na hřiště vrátit uzdravený Stanislav Tecl, z Bohemians přijde Júsuf a z Příbrami už podruhé Jan Matoušek. Bude to stačit? „Jsou to tři top útočníci nebo napůl útočníci, nikoho dalšího už by brát neměli,“ myslí si Jiránek.

Pokud jde o největší přestupový hit, tedy záložníka Tomáše Součka, a snahu slávistického vedení udržet ho ještě sezonu v týmu, má Jiránek jasno. „Být na jeho místě, šel bych do zahraničí. Je to něco úplně jiného, další krok v kariéře,“ nepochybuje. Vytáhlý středopolař by prý při tom nemusel pohrdnout ani ruskou ligou. „Proč by neměl jít tam? Zenit, Spartak Moskva nebo Krasnodar jsou špičkové týmy, ať se v nich ukáže,“ míní někdejší obránce Spartaku.

Podívejte se ve VIDEU i na to, co si Martin Jiránek myslí o využití Jana Matouška ve Slavii, případných limitech Tomáše Součka a politice udržení slávistického kádru.

LIGOVÝ INSIDER: Souček? Být na jeho místě, šel bych ven. Má na jakoukoli soutěž 1080p 720p 360p REKLAMA

RENTGEN: Famózní Laštůvka a pevná defenziva. Jak by Slavia mohla zaskočit Baník ve finále MOL Cupu? 720p 360p REKLAMA

Slavia po oslavách trénovala. Ožrat se do němoty? To nešlo, hlásí Coufal 1080p 720p 360p REKLAMA