Jílek do Sparty? Progres přinesl Olomouci peníze, ale mládež chátrala | iSport.cz

Václav Jílek se raduje z z vítězství své Olomouce • FOTO: Barbora Reichová (Sport) Nejdéle sloužící ligový trenér v Česku možná už brzy nebude z Olomouce, Václav Jílek po více než třech a půl letech může zamířit za novou výzvou do Sparty. Co by po něm na Andrově stadionu zbylo? Mimořádná práce, miliony v kase za prodej hráčů, parádní vzpomínky na zápasy v Evropské lize, ale i přehmaty ve výběru posil či negativní atmosféra u mládeže, která se bude těžko napravovat. Deník Sport důkladně rozebral Jílkovo dosavadní dlouhé působení v Sigmě.

Co se mu povedlo: Progres = peníze Výsledky a zlepšování dovedností samotných hráčů, to jsou dvě zásadní kritéria úspěšnosti trenérů. Václavu Jílkovi se povedlo z nadějných talentů vybrousit diamanty, které Sigma ekonomicky zhodnotila. Prodeje Petra Ševčíka do Liberce, Tomáše Chorého do Plzně, Uroše Radakoviče do Sparty či Lukáše Kalvacha do Plzně přinesly klubu téměř 60 milionů korun. Zmíněná čtveřice patří momentálně k tomu nejlepšímu, co FORTUNA:LIGA nabízí, dřív je přitom v Olomouci zaregistroval jen málokdo. Další horké zboží? Václav Jemelka, David Houska či Šimon Falta.

Co se mu povedlo: Vrácená radost Průměrná domácí návštěvnost 4647 není žádné extra terno, nicméně jde o šestou nejvyšší cifru v lize. Podpora olomouckých fanoušků, zejména malinkého kotle, je nadále velmi specifická, spíš komorní, nicméně z tribun z velké části zmizel negativismus mířený na vedení klubu. Lidé se totiž tři roky bavili dobrým fotbalem, který překryl ostatní záležitosti. Haná díky souboru Václava Jílka po devíti letech opět zažila Evropskou ligu, bitvy proti kazašskému Kajratu Almaty i španělskému gigantu ze Sevilly byly nádherné. Fotbal udělal Olomouci lepší reklamu než místní politikové... Trenér Václav Jílek během domácího utkání proti Fastavu







Co se mu povedlo: Stabilizace kádru Těžko říct, jak se Sigmě v příští sezoně povede bez trenéra, klíčového záložníka Lukáše Kalvacha a z dlouhodobého hlediska bez silného mecenáše. Současný kádr je však konečně stabilizován a solidně složen, takže by k dalšímu „jo-jo efektu“, tedy sestupu-postupu, nemělo docházet. Sportovní manažer Ladislav Minář podepsal s oporami dlouhodobé nadstandardní smlouvy, takže jádro kolem Jakuba Plška, Tomáše Zahradníčka a dalších zůstane pohromadě. První polovina tabulky by pro Hanáky měla být povinnost, kvalitu na to mají nejen zmínění borci z ročníku 1993, ale i další.

Co se mu nepovedlo: Chátrající mládež Václav Jílek jako kouč, který rád a umně pracuje s mladými hráči? Spíš ne. Oživil sice ročník 1993 (který už v tu dobu však nebyl nejmladší), následně vytáhl i „devadesátpětky", ale další už ne. Jan Ambrozek, Michal Surzyn, Radek Látal dostali jen čuchnout, pak se vypařili. Talentovaní dorostenci jakbysmet. Že by s některým z nich trenér koncepčně a individuálně pracoval, ať je hráč po určité době připraven naskočit do ligy, to na Hané příliš nefunguje. Úprk 19letého střelce Lukáše Raaba do Baníku a touha dalších odejít jinam je právě důsledek zavřených dveří do A-týmu.