Hašek o záchraně: Byli jsme v žumpě, pak ve snu. Ani náš kuchař už nevěřil | iSport.cz

Dlouho to na happy end nevypadalo, viďte?

„Byl to divný zápas. Opava hrála zápas z povinnosti po euforii poté, co se před týdnem zachránila, a my jsme hráli zápas o bytí a nebytí. Stačila nám remíza a ve druhém poločase jsme věřili, že se nám podaří dát gól nebo že to uhrajeme na 0:0.“

Jenže jste v 68. minutě inkasovali a mířili do baráže.

„Byl to blesk z čistého nebe. Byli jsme v žumpě.“

Jak vám bylo?

„Připomnělo mi to moje sny o třetí světové válce, které mám od dětství. Stojím na kopci, koukám na město, něco letí na nebi a najednou vidím, jak se dole pode mnou rozvine atomový hřib. Podobné to bylo, když Pepa Jindřišek na konci vyrovnal.“

Další sen?

„Když jsme dali gól, měl jsem zatmění a v okamžiku propuknutí euforie jsem nebyl schopný se radovat. Pamatuju si, jak v nastavení přišel dlouhý míč do středu a Pepa Jindřišek to neskutečně proběhl, šel si za tím jako buldok. Už jsem říkal manželce, že si na zahradě postavíme jeho sochu.“ (usmívá se)

Zaslouženě, další Jindřiškův gól před týdnem rozhodl o vašem vítězství v Karviné.

„Pepa je legenda. Ze své pozice defenzivního záložníka se najednou ocitl na hrotu a dal gól. Ale nebylo to jen o něm: mužstvo celou sezonu pracovalo tak, že si zasloužilo, aby tenhle okamžik přišel. Věřím, že existuje taková vyšší spravedlnost. Hráči jsou dobří chlapi, kteří makají. Proto se to stalo.“

Jste rád, že budete mít o týden delší dovolenou?

„Já si ještě žádnou neobjednal, ale je fakt, že tři týdny dovolené jsou lepší než dva. Pevně jsme doufali, že ji budeme mít takhle dlouhou, ale i hráčům jsem říkal, ať si pro jistotu dopředu nic neobjednávají.“

Vše o Bohemians čtěte ZDE>>>